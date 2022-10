Gran Hermano: la insólita anécdota de Tomás Holder que dejó sin palabras a sus compañeros

escuchar

En una tarde que marcó la primera ronda de anécdotas del grupo, Tomás Holder sorprendió a sus compañeros de Gran Hermano, al contar una anécdota relacionada a sus seguidores y “fans” de las redes.

Oriundo de Rosario, Holder se hizo conocido en TikTok, donde comenzó a subir videos de comedia sobre un personaje de “tincho”, definido por el mismo como “misógino y clasista”. “Un típico rugbier, a la gente le hace reír mucho”, agregó en su momento.

Justamente sobre ese personaje fue que le empezaron a preguntar sus compañeros dentro de la casa, ya que hay varios participantes que conocían su actividad en redes,. “Es un personaje”, afirmó él esta tarde en medio de los primeros cuestionamientos. Amparado sobre eso, y sobre sus chistes sobre iPhones, el influencer contó una anécdota que dejó mudo a sus interlocutores.

“La camisa que usé todo el verano en Pinamar se la vendí a un fan por 45 mil pesos”, reveló y agregó: “La compré en oferta y la vendía a ese precio”. Ante la mirada atónita de varios de sus compañeros, que incluso le preguntaron “¿Qué se siente tener fans?”, Holder, agregó: “Para mí es lo más normal del mundo. Si yo soy fan de Justin Bieber y vende su camisa y puedo pagar ese precio, la compro”, afirmó ante la interrupción de su compañera: “Con todo respeto, ¿pero Justin Bieber....?”.

Tomás Holder, durante la primera tanda de anécdotas en la casa de Gran Hermano Captura Pluto TV

“No, no me estoy comparando, hablo del fanatismo nomás”, cerró el reconocido tiktoker, demostrando una vez más que llegó para ser uno de los personajes centrales de esta nueva edición del célebre reality.

Tomás Holder entró a la casa y estallaron los memes por su parecido con Ricardo Fort

“Considero que soy una persona muy avasallante y una persona muy fuerte”, comenzó diciendo el jugador de 21 años en su presentación previa al ingreso, en la que mostró sus músculos a torso desnudo.

“Me encanta verme gigante, me encanta la sensación de estar todo venoso, grande, me gusta. Adentro de la casa ni loco perdería la cabeza por una mina, yo a la casa entro a jugar y ganar. No creo en nada ni en nadie que no sea yo”.

Uno de los tanto memes sobre Tomás Holder, el influencer rosarino que ingresó a la casa de Gran Hermano

Ante la presentación, llovieron los memes en Twitter por el parecido físico (tanto de cuerpo como de rostro) entre Tomás Holder y el chocolatero Ricardo Fort. “Soy querido o odiado, no tengo punto medio”, manifestó el rosarino en una frase que lo emparenta a la vida mediática del empresario.

Estamos todos de acuerdo que Tomás Holder es la versión low cost de Ricardo Fort, ¿no?”, escribió una usuaria con las imágenes de ambos luciendo sus músculos, mientras que otra señaló: “Tomás Holder es la reencarnación de El Comandante, chicos. Elijo creer”. “¿Tomás Holder es el próximo Ricardo Fort?”, se preguntó un televidente.

Tomas Holder entró a Gran Hermano y estallaron los memes por su parecido con Ricardo Fort Instagram: @tomasholder_

