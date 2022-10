¿Hubo romance? El vínculo secreto entre Georgina Barbarossa y “Alfa”, un participante de Gran Hermano 2022

escuchar

Después de tanta espera, finalmente Gran Hermano volvió a abrir las puertas de su casa. Y los participantes de esta nueva edición ya están dando de qué hablar, no sólo por sus perfiles, sino por todo lo que se está conociendo sobre sus experiencias de vida. Tal es el caso de Walter, el participante más grande del juego y mejor conocido como “Alfa”, que al parecer conquistó varios corazones famosos. O al menos, uno: el de Georgina Barbarossa.

“¿Quieren que les cuente? No, mejor no les cuento”, dijo esta mañana la conductora de A la Barbarossa con tono misterioso mientras junto a su equipo espiaban la casa más famosa del país. Su frase se refería a este jugador de 60 años, que vivió en Miami y colecciona autos. “ Siempre fui líder, soy muy calentón y muy rencoroso. Nunca me olvido de nada (…) En la casa, el dueño de la cocina soy yo (…) Voy a ser el patriarca de la casa de GH ”, dijo en su presentación.

Mientras que Nancy Pazos y Analía Franchin discutían sobre si Walter era un “facho” o “un oso de peluche”, Georgina acotó: “Es re sensible. Chicos, yo lo conozco, es re sensible”. Su comentario llamó la atención de los panelistas, quienes comenzaron a indagar al respecto. “¿Vos de dónde lo conocés, Georgina?”, preguntó la periodista de política y actualidad. “ No, chicos, hay cosas que no les puedo contar. No puedo dar tanto detalle. Es un participante, no sé si estoy autorizada ”, respondió intentando eludir la pregunta.

Tras aclarar que lo conoce “muchísimo”, la periodista volvió a preguntar fiel a su estilo: “¿Vestido o desnudo?”, lanzó. Con cara de misteriosa y una media sonrisa; la conductora repitió: “Lo conozco mucho”. Y enseguida, reveló que Alfa la llamó por teléfono para preguntarle qué opinaba sobre su postulación al reality. “Yo sabía que iba a participar. Me llamó por teléfono y me dijo: ‘¿participo?’ Y yo le dije: ‘Hace lo que quieras. Yo no iría. Ya por el solo hecho de tener un solo baño y que te estén filmando todo el día, no lo podría hacer’” , le aconsejó la actriz.

Minutos después, Barbarossa contó que con Alfa se conoció a través de una red social y que fue en pandemia. Ante la intriga de su equipo por saber más, la conductora dio más detalles sobre uno de los tantos encuentros que tuvo con el participante. “No me llevó a andar en moto pero vino a mi casa con autos antiguos; fue en la pandemia. Comimos empanadas, pero sin vino”, reveló dejando a todos atónitos.

Sin embargo, la sorpresa en el estudio se transformó en risa cuando Georgina contó de qué eran las empanadas que Alfa le cocinó: “ Me preparo unas empanadas de tripa gorda. Le dije: ‘eso debe ser un asco’ y él me dijo: ‘yo te las voy a llevar a tu casa y vas a ver qué ricas’ ”, insistió quién promete ser el chef de la casa.

ó“Nos conocimos por redes sociales, no era una aplicación de citas, eh. No era una aplicación buscona”, aclaró. Según sus dichos tampoco durmieron juntos, aunque un dato que dio la conductora fue sumamente revelador: “ Anoche me enteré que había entrado. Me llamó un montón de gente que lo conoce y me dijo: ‘¿Viste quién está? Lo conoce Lucía, mi sobrina (...). Los mellizos no lo conocen a él, pero mi sobrina Lucia sí ”, lanzó mientras advertía que ella no conocía a nadie de su familia.

“¿Es un hombre sufrido?”, pregunto Franchín en busca de más declaraciones. “Sí, como todos. A todos nos han pasado cosas en la vida. A los 60 años te pasan cosas. Por una cuestión de ética no puedo contar”, opinó al tiempo que le ponía azúcar a su té. Tras negar que hayan sido novios, la actriz definió sus citas con Alfa como “un agradable encuentro”.

Su discurso fue interrumpido nuevamente por la panelista para advertir que acababa de mandarle a la producción un documento que “acredita la info de Georgina”. “¿Cómo les voy a mentir. No fue una sola vez, nos vimos un montón. Todo el año 2020 de la pandemia y parte del 2021″, comentó mientras hacía memoria sobre cuándo fue la última vez. “La última vez que lo vi fue en 2021, no por nada en especial... La vida” , agregó justificando por qué se distanció del motoquero.

En cuanto a cómo comenzó su vínculo, reveló: “ Todo empezó con una consulta que me hizo (...). Me parece muy divertido como se viste, inclusive los nevados. Tiene su personalidad. Fue auténtico lo que vi hasta ahora, él es así. Él va por todo y va a ganar, busca fama, le encanta el reconocimiento. Dinero tiene, tiene una buena posición. Es muy fierrero, conoce a mucha gente ”.

Mientras hablaban de los 13 años que vivió en Miami, Georgina confesó que nunca viajó con él, pero sí reveló una anécdota: “Ah, me trajo una computadora. Me la pagué, eh, no me la regaló”, aclaró. Su relato fue nuevamente interrumpido por la producción, que puso al aire una de las pruebas que confirman el vínculo con Alfa: una foto juntos en la puerta de un teatro porteño. “Yo estaba saliendo del teatro, estaba trabajando con Flavio Mendoza, que fue el primero en acondicionar los teatros para que volvamos a trabajar en pandemia. Él fue a ver el espectáculo”, explicó Barbarossa, a quien en la foto de la ve con barbijo.

"Alfa", al momento de ingresar a la casa de Gran Hermano Gerardo Viercovich

En cuanto a cómo terminó ese encuentro, la conductora confesó: “No pasó nada porque en ese momento era muy riesgoso todo. Yo todavía vivía con mi mamá y solo salía para ir al teatro”. Tras aclarar que el vínculo que mantenían incluía a más gente, Georgina contó que conoce su casa en Tigre, al menos una parte: la sala de estar.

Enseguida, Lío Pecoraro contó que Alfa no sólo intentó conquistar a una de sus amigas, sino que es muy amigo de El Mago Sin Dientes y del estilista Fabio Cuggini. “Alfa va a dar mucho que hablar, y cuando se enoje ni te cuento”, le contó el peluquero a través de un mensaje de WhatsApp. “Yo lo vi enojado, lo vi llorando, lo vi en muchas situaciones. Es una persona sensible. Me contaba cosas de su vida, de su infancia, sus lindos recuerdos de su papá. Le tengo aprecio”, agregó Barbarossa .

Tras asegurar que le ve futuro en la casa porque “tiene una personalidad diferente a todos los que están ahí”, Georgina contó que Walter vive solo y que es un “solterón empedernido” y un “mujeriego”. Eso sí, también lo describió como una persona muy fiel, ya que antes de entrar a la casa más famosa del país, este amante de las motos le hizo una promesa muy especial: “Me dijo: ‘Si entro a GH, al primer programa al que voy a ir es al tuyo”, reveló la conductora.

