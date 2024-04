De la mano por Martínez: la foto de Julieta Poggio con un reconocido influencer que sorprendió a todos

Escuchar

En los últimos días, Julieta Poggio se convirtió en noticia al referirse al efímero romance que tuvo con Marcos Ginocchio, con quien se la relacionaba mientras ella aún estaba de novia con Lucca Bardelli. Lejos de formalizar con el ganador de Gran Hermano 2022 (Telefe), se la vio acompañada de un reconocido influencer y sorprendió a todos.

Fue La Criti, panelista de Gossip (Net TV), quien publicó una imagen que mostraba a la actriz caminando de la mano de Grego Rossello por la zona de Martínez.

La foto de Julieta Poggio junto a Grego Rossello (Foto: La Criti)

Por su parte, Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de la cuenta de Instagram @gossipeame, replicó la misma fotografía y se preguntó: “La no noticia, ni Fabri Maida, Ni Joaco Codés... Grego Rossello?”. Es que horas antes, la panelista mencionó en sus stories que había hablado con la exparticipante del reality que conduce Santiago del Moro y que esta le aclaró varias cosas, entre estas que se había encontrado en Mendoza con Joaquín Codés, un joven Licenciado en Comercio Internacional con quien ya fue vinculada durante el verano.

Pochi sobre la foto de Julieta Poggio junto a Grego Rossello (Foto captura: Instagram/@gossipeame)

Sin embargo, este nuevo rumor de romance con Grego Rosello sorprendió a todos, dado que si bien la exhermanita está acostumbrada a protagonizar noticias del corazón, por parte del comediante no es tan habitué. Su última pareja famosa fue la influencer Stephanie Demner, de quien se separó en 2017, tras un año y medio de relación.

Pochi se comunicó con Julieta Poggio sobre su romance con el joven mendocino (Foto: captura Instagram)

Cabe destacar que hasta el momento ni Rossello ni Poggio se refirieron a la fotografía que los mostró infraganti, pero sí algunos usuarios de las redes sociales, quienes destacaron que posiblemente se trate de alguna publicidad o rodaje.

Por qué no funcionó la historia de amor entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

Aunque ella ingresó a la casa más famosa del país estando en pareja, los seguidores del reality fantaseaban con la idea de que Julieta Poggio y Marcos Ginocchio podrían ser más que amigos; y así fue que bajo “Marculi” tildaron su vínculo. Después de varias especulaciones, la influencer se animó a hablar y reveló la verdad.

A principios de febrero y en diálogo con LAM (América TV), Poggio confirmó que tuvo varios encuentros con su excompañero y que la relación no funcionó como se esperaba.

Julieta Poggio confirmó que Marculi existió y revelaron por qué Marcos Ginocchio no quiso seguir el romance (Fuente: Instagram/@poggiojulieta)

“Ya está Marculi”, zanjó Juli en conversación con el notero y agregó: “Se confirmó y se murió en el mismo momento”. Luego de ello, desmintió los rumores sobre los encuentros secretos que habría tenido con Marcos en el departamento de un productor de Gran Hermano, como dijo en su momento Yanina Latorre: “No fue así como lo cuentan, pero por respeto a todo lo que pasamos, prefiero no contarlo”.

Luego de aquella entrevista, Pepe Ochoa dio detalles sobre la causa que impidió que la relación se blanqueara. “Hay una historia de desamor. Marcos deja a Julieta. Estaban en un proyecto de empezar algo, y él tomó la decisión de no seguir. No es que ella quería también eso”, comenzó diciendo.

Daniela Celis, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio LA NACION

“A mí me contaron que él decía en privado que no le servía para su carrera estar pegado”, señaló Ochoa y agregó: “Marcos buscaba un perfil de chica diferente y Juli no cuajaba en esa estética de la que él pretendía (...) Él quería una chica cool. Como un estilo a Zaira Nara, que apunte a lo que quiere él como carrera. Lo que me contaron es que Juli no venía a ayudarlo a completar la imagen que él quería demostrar”.

Por su parte, Maite Peñoñori argumentó: “Lo que yo sé es que Marcos buscaba alguien vinculado al modelaje y no tanto a lo mediático”.