Gran Hermano: Marcos tuvo una particular actitud con su hermana y Romina no lo dejó pasar

Con su personalidad tranquila y reservada, Marcos Ginocchio fue acusado de llegar a este punto de la competencia de Gran Hermano (Telefe) a fuerza de no hacer nada y de no haber planteado ninguna estrategia a lo largo del juego. Sin embargo, sus compañeros no tienen la misma opinión y, durante una íntima charla con los nuevos integrantes de la casa, Romina Uhrig reveló su teoría detrás del comportamiento de “el primo”.

El particular análisis de Romina sobre la estrategia de Marcos en Gran Hermano

Valentina -hermana del salteño y quien entró al reality en la tanda de familiares- estaba sentada en el jardín junto a Romina y a otros de los jugadores cuando, en medio de la conversación, Marcos fue a buscarla y le pidió que lo acompañara dentro de la casa. Lejos de verlo como una interacción más entre dos parientes, la exdiputada se sintió molesta por este accionar y no tardó en compartir dicha incomodidad con quienes estaban con ella.

“Estaba hablando con Valen y vino el Primo se la llevó. Como que no le gusta que hable. Es raro. Se la llevó”, afirmó. Y, ante la curiosidad de sus interlocutores -Fabián, su sobrino, y Gladis, la mamá de Lucila “la Tora” Villar- agregó: “Nosotros decimos que el Primo es el que más concentrado está en el juego. Lo demuestra todo el tiempo. Es inteligente, no se le escapa ninguna. No vive relajado. Vive pensando (en el juego) para mí y está todo el tiempo mirando las cámaras”.

Valentina Ginocchio, hermana de Marcos, ingresó a la casa de Gran Hermano (Captura video)

Aunque nunca fue demasiado expresivo al momento de justificar sus votos o de compartir su mirada sobre el juego con la audiencia, semanas atrás Marcos pasó por el confesionario en plena gala de nominación y, por primera vez, dio detalles sobre sus jugadas.

“Mi mejor estrategia es hacerlo desde el corazón, si bien no se toma como juego, creo que si se quedan las personas con las que mejor me llevo tengo menos probabilidades de quedar nominado”, expresó, corto y conciso.

