Gran Hermano: cuántos años tienen y por qué no entraron las hijas de Romina a la casa

Este lunes ingresaron a la casa de Gran Hermano (Telefe) los familiares de los participantes, pero a quien no le cayó bien esta noticia fue a Romina Uhrig, que se desilusionó al ver a su sobrino Fabián Herrera en lugar de sus tres hijas. A pesar de las reglas de la producción, la exdiputada expresó su enojo.

Fabián Herrera, el sobrino de Romina, reveló cómo están las pequeñas sin su madre

Cada jugador se encontró nuevamente con sus hermanos o padres, salvo Romina que recibió a su sobrino. Lo primero que hizo la jugadora luego de abrazarlo fue consultarle por el paradero de las niñas, pero entre la emoción por entrar y enfrentar la tristeza de su tía, el joven se limitó a indicar que las tres la ven frecuentemente por la televisión, lo que no fue suficiente para la exdiputada.

Uhrig cuenta con tres hijas menores, Mía de 12 años, Felicitas de tres años y Nina de tan solo un año. Según las reglas que regulan la presencia de menores en la pantalla televisiva, la producción no permitió el ingreso de ellas al programa. Es por ello que Romina deberá conformarse a lo largo de la semana con la compañía de su sobrino.

Cabe recordar que a finales del mes de enero, Walter Festa, el exmarido de Romina, apareció junto a las pequeñas en A la Barbarossa (Telefe), desde donde Mía aprovechó el micrófono y en el marco del cumpleaños de su madre, destacó que siempre la mira por televisión. “Tengo 12 años”, remarcó y señaló: “Yo no la veo jugando, pero sí siendo ella misma”. En tanto, la joven agregó: “La extraño mucho. Yo la estoy apoyando desde acá afuera, que este cumpleaños va a ser diferente porque está sin nosotras y está pasando su cumpleaños en su sueño. Ella quiso estar en Gran Hermano”.

El día que Mía contó cuánta edad tenía y le envió un saludo a su mamá por cumplir años (Fuente: Telefe/Captura de video)

No obstante, los fans del reality fulminaron a la participante y la tildaron de ser “malagradecida” por no recibir como se merecía a su sobrino. Junto a ello, expresaron una seguidilla de comentarios en su contra como: “Si soy el sobrino de Romina ya hubiera abandonado la casa”; “Saquen a Romina y dejen al sobrino”; “Si tanto las extrañás, la puerta está abierta”; “Pobre el sobrino, remándola. Que embole. Podría haber agradecido” y “Se pensaba que iban a entrar las hijas: ¿No se da cuenta que son menores de edad y no pueden entrar?”.

Jimena Barón manifestó su enojo luego de que no dejaron entrar a las hijas de Romina

Jimena Barón utilizó su cuenta de Twitter para manifestar el repudio a la producción de Gran Hermano (Telefe) debido a la prohibición a Romina de ver a sus tres hijas. En un escrito sentenció: “Si no aparecen esas niñas de sorpresa yo mañana las busco, les hago trenzas, las ato a un dron y las aterrizo en el jardín de GH”.

El tuit de Jimena Barón contra la producción de Gran Hermano (Fuente: Captura de Twitter)

Más tarde pidió disculpas y aseguró que no tenía noción de que los familiares se quedarían siete días en la casa más famosa del país. Ante ello dijo en respuesta a una usuaria: “¡(Que pasen) a saludar! No sabía que se quedaban una semana, pensé que iban hoy de visita che”.

LA NACION