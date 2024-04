Gran Hermano: qué dijo Coy Scaglione tras conocer que su hermana tiene leucemia

Escuchar

El lunes por la noche, Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano (Telefe), confirmó que tiene Leucemia tipo 1. El diagnóstico llegó luego de una serie de estudios que debió realizarse ante la presencia de síntomas durante el reality; asimismo, confirmó que continuará en el juego. La información causó gran conmoción dentro y fuera de la casa, y fue la hermana de la jugadora, Coy Scaglione, quien hizo un sentido descargo en redes sociales, donde puso voz a los sueños de la hermanita.

Luego de una serie de especulaciones, Furia decidió contarle a sus compañeros que tiene Leucemia y que no deberá realizar un tratamiento, ya que se trata de tipo 1. Luego hizo lo propio en el confesionario en diálogo directo con Santiago del Moro. “Entiendan que, si lo comunico, no es por protagonizar o escandalizar algo, que me parece que también lo puedo guardar para mí. Pero hoy decidí contárselo a mis compañeros que están acá adentro, porque los considero mi familia ya, estoy viviendo hace 4 meses con ellos. Creí que era lo más copado”, indicó.

Furia confirmó que tiene Leucemia tipo 1 y seguirá en el reality (Captura video)

En la misma línea, señaló que al momento que entró al juego solo contaba con el apoyo de tres personas y ahora no conoce si ese grupo se extendió, pero creía necesario comunicar su diagnóstico por el acompañamiento que tiene. En este marco, quien se expresó en X fue Coy, su hermana, quien se encarga de manejar su imagen fuera de la casa.

La hermana de Furia habló tras la confirmación del diagnóstico (Captura X)

“Gracias por esto. Lloro cada día. La familia que Furia soñaba llegó. Y es tan enorme como lo es ella. Tomi, Hache, Rocio, Rubí, Martin, yo y todos ustedes en todas partes del mundo. Unidos, guardianes y protectores. ¿Cómo hago para devolverles todo lo que hacen por ella?, escribió la joven, conmovida al contestar un mensaje de los fanáticos en los que la destacaron como mejor jugadora, dicho incluso por dos expertos en Gran Hermano como lo son Cristian U y Gastón Trezeguet.