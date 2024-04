Gran Hermano: la impensada reacción de una exparticipante al conocer el diagnóstico de leucemia de Furia

Escuchar

El lunes por la noche finalmente se reveló el diagnóstico de salud de Furia, una de las participantes más polémicas de esta temporada de Gran Hermano (Telefe). Durante muchas horas se especuló sobre su estado, ya que fue sacada de la casa en dos oportunidades en menos de una semana para ser llevada al sanatorio Los Arcos para hacerse unos análisis. La jugadora reveló que tiene leucemia y las reacciones tanto dentro como fuera de la casa no se hicieron esperar.

Las reacciones de los exparticipantes del reality al conocer en vivo el diagnóstico de Furia captura de video

“Me diagnosticaron leucemia de nivel uno. Por ahora no requiero tratamiento, pero cada mes tengo que realizarme análisis de sangre. Existe la posibilidad de que empeore a nivel tres cuando tenga 40 años, y eso sería problemático. No puedo mantener el mismo ritmo de entrenamiento ni llevar el estilo de vida que tenía antes. Este juego no ayudó en nada a que me encuentre en esta situación”, les expresó Furia a sus compañeros del reality.

En ese momento del programa en vivo, en el piso de El Debate de Gran Hermano (Telefe) se encontraban dos exparticipantes que supieron ser muy cercanas a ella y luego se alejaron: Agostina y Catalina. Esta última, al escuchar el diagnóstico, quebró en llanto, no pudo hablar y tuvo que salir del panel.

Unos minutos después, la médica pediatra regresó y reveló que la situación le afectó mucho. Santiago del Moro le preguntó cómo se tomó las palabras de Furia y la exjugadora no pudo responder por su angustia.

Horas antes de ese momento trascendieron unas imágenes donde se veía a Furia hablar con sus compañeros sobre su diagnóstico, pero en ese momento la transmisión se cortó abruptamente. Es por eso que se tuvo que esperar hasta las 22.30 para conocer el video completo sin interrupciones.

“No es joda, no es chiste”, les manifestó Furia al darles la noticia al resto de los hermanitos. Al respecto, algunos le hicieron preguntas sobre qué debería hacer, a lo que ella les respondió: “Me dijeron que no fume tanto. Quédense tranquilos que estoy bien, si no, no estaría acá adentro”.