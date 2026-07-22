Gran Hermano: quiénes son los ocho exparticipantes que volvieron a la casa
Figuras de distintas ediciones del reality regresaron como parte de una nueva dinámica que promete modificar el desarrollo del juego; qué se sabe
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La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) tuvo una noche diferente este martes con la llegada de ocho exparticipantes que fueron protagonistas de distintas temporadas del reality. El reencuentro reunió a figuras de varias ediciones y generó expectativa entre los actuales jugadores.
Santiago del Moro explicó que los exparticipantes compartirán la convivencia con los jugadores actuales durante algunos días y que tendrán un rol activo dentro del juego al poder nominar. Además, adelantó que su salida de la casa se dará de forma progresiva.
Uno por uno, los exparticipante que ingresaron a Gran Hermano: Generación Dorada
Desde jugadores históricos hasta figuras de las temporadas más recientes, estos son los participantes que ingresaron a la casa:
Ariel Ansaldo
Participó de Gran Hermano 2022 y se convirtió en uno de los personajes más recordados de esa edición por su enfrentamiento con Walter “Alfa” Santiago y por algunos momentos que quedaron en la memoria del público. Con el tiempo adoptó el apodo de “Big Ari” y volvió a la casa en distintas ocasiones.
Daniela Celis
Fue una de las grandes figuras de Gran Hermano 2022. Durante el programa inició su relación con Thiago Medina, con quien luego fue madre de las gemelas Laia y Aimé. Después de su paso por el reality, continuó ligada a los medios como conductora y panelista.
Juliana Díaz
Su participación en Gran Hermano 2022 quedó marcada por una situación inédita: fue eliminada, logró volver al juego y luego terminó expulsada por incumplir las reglas del programa.
Romina Uhrig
La exdiputada fue una de las participantes de Gran Hermano 2022 y alcanzó el cuarto puesto. Su estadía en la casa no estuvo exenta de polémicas.
Juan Pablo De Vigili
El correntino fue una de las revelaciones de la última edición del reality. Su personalidad, su humor y algunas situaciones inesperadas durante la convivencia lo llevaron a ganarse el cariño de los seguidores del programa.
Selva Pérez
La participante uruguaya fue una de las protagonistas de la edición más reciente. Con su personalidad intensa, sus ocurrencias y sus enfrentamientos dentro de la casa logró posicionarse entre los cinco mejores del certamen.
Emmanuel Vich
Finalista de Gran Hermano 2023/24, fue uno de los jugadores más destacados de su temporada. Su carácter fuerte y su estrategia lo llevaron a convertirse en uno de los participantes más nominados por sus compañeros.
Fabio Agostini
El español ya tenía experiencia en un reality tras participar de un intercambio con La Casa de los Famosos. En esta oportunidad regresó como invitado especial y volvió a estar en el centro de la atención por su historia previa con Luana Fernández.