Así se vivió la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano: “Pude sanar”

El miércoles 8 de julio, Andrea del Boca decidió abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) debido a la salud de su mamá. Esta es la segunda vez que la actriz deja el programa por voluntad propia. “Ella me necesita afuera”, expresó entre lágrimas.

“Tu hija me dijo que tu mamá está teniendo algún problemita de salud. Nada grave. No te preocupes, pero es una situación que requiere de tu presencia fuera de la casa. Tranquila, pero estoy obligado, como corresponde, a transmitirte lo que está pasando”, le comunicó Gran Hermano a la actriz en el confesionario.

Así se despidió Andrea del Boca de Gran Hermano

“Tengo un acuerdo con ellas, que si me necesitaban… Obviamente, primero que el juego están mi mamá y mi hija. Fue un honor que me invitaras a tu casa. Fui muy feliz. Hoy pude empezar a sanar una herida que la llevo puesta, pero no sé si eso le hizo bien. Pero bueno, ese es el poder tuyo que me llevás a lugares muy íntimos y muy profundos”, reflexionó Del Boca.

Luego de esa conversación, entre lágrimas, la actriz se despidió de sus compañeros: “Si mi mamá me necesita, tengo que estar a su lado. Me encantó conocerlos. Perdón si fui caracúlica en algún momento, pero es esto que ven”.

Andrea Del Boca abandonó la casa de Gran Hermano entre lágrimas (Fuente: Gran Hermano)

Antes de caminar hacia la puerta de salida, Santiago Del Moro le agradeció a la actriz su paso por el reality. “Sos una estrella, naciste en estos estudios e hiciste de esta una generación dorada. Hoy se va una jugadora que dio todo. Llegaste hasta acá por cuestiones que te exceden. Lo diste todo para estar ahí”. Luego de esas palabras, todos aplaudieron a la participante que se retiró definitivamente del programa.