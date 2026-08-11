Gran Hermano se quedó sin hombres: quiénes son las nueve mujeres que van por la final

El lunes 10 ocurrió un hecho único en la historia de Gran Hermano (Telefe), luego de que Matías Hanssen abandonara la casa por decisión del público. De esta manera, el reality se quedó con nueve participantes mujeres y una de ellas será la futura ganadora. Enterate quiénes son las candidatas a obtener el premio mayor.

La eliminación reciente modificó el escenario de esta edición de Gran Hermano Generación Dorada después de que Sol Abraham se impusiera con un amplio margen sobre Hanssen. El tucumano fue el último hombre en permanecer en el programa y ahora la final tendrá una protagonista femenina, como ocurrió en 2007 cuando Marianela Mirra ganó la competencia.

Hanssen abandonó la casa de Gran Hermano el lunes 10 de agosto (Captura: Telefe)

Una por una: quiénes son las candidatas a ganar Gran Hermano 2026

1. Charlotte Caniggia

La hija de Claudio Paul Caniggia entró a finales de mayo al programa y se convirtió en la figura más excéntrica de todas. Su carisma y buen tacto para mostrarse en cámara la volvieron popular y una de las más queridas por el público. Este es el reality número 18 en que participa.

Este es el reality número 18 en que participa Charlotte Caniggia y ahora es candidata para la final (Fuente: Gran Hermano)

2. Yisela “Yipio” Pintos

Es una humorista y comediante uruguaya. Hace nueve años que se dedica a eso y, luego de conquistar al público de su país, ingresó al reality para hacer lo propio con el argentino. Su carisma es una de las herramientas más fuertes que la ayudó a permanecer en el juego. Abandonó el juego por unas semanas por un problema de salud de su madre, pero rápidamente regresó por elección del público en el repechaje.

Yipio, una de las candidatas a ganara Gran Hermano 2026 (Foto: Telefe)

3. Yanina Zilli

Nacida en Arequito, fue una de las modelos y vedettes más reconocidas de los 80 y 90. Desde que entró en Gran Hermano se mostró dispuesta a ganar la competencia y demostrar que no hay edad para atreverse a los desafíos. En su paso por la casa reveló algunas intimidades de sus trabajos en el medio.

La exvedette Yanina Zilli ingresó a la casa de Gran Hermano Telefe

4. Sol Abraham

La originaria de San Miguel de Tucumán ganó reconocimiento por su participación en Gran Hermano 2011. Allí logró permanecer 126 días aislada con tan solo 22 años. En esta etapa, supo construir su liderazgo y ser una de las figuras con mayor presencia por sobre el resto del grupo. También es una de las participantes que salió y volvió a ingresar en medio del juego.

Sol Abraham estuvo en Gran Hermano 2011 y ahora es una de las candidatas a llegar a la final

5. Luana Fernández

La modelo de alta costura nació en José C. Paz, tiene 28 años y, al momento en que entró a la casa de Gran Hermano, reconoció: “Emocionalmente soy como una montaña rusa”. Su carácter fuerte la diferenció del resto de sus compañeros y ella sí está desde el principio.

Luana Fernández oriunda de José C. Paz y una de las candidatas a ganar Gran Hermano @GranHermanoAr

6. Mariela Prieto

Es la exesposa de Claudio Omar “El Turco” García y en mayo se unió a la lista de jugadores activos del programa. Entró con un perfil bajo y se definió como “poco avasallante”. Uno de los momentos más tensos en su paso por Gran Hermano fue cuando se cruzó cara a cara con el exfutbolista tras el acercamiento romántico que tuvo ella con Emanuel Di Gioia.

Mariela Prieto, exesposa de El Turco García y candidata a ganar Gran Hermano 2026 (Fuente: Gran Hermano)

7. Alejandra Majluf

Es una actriz de extensa trayectoria en la televisión, el teatro y el cine nacional. Empezó su carrera desde muy joven y alcanzó el reconocimiento público durante las décadas de los 80 y 90.

Alejandra Majful es una de las candidatas a ganar Gran Hermano 2026 (Foto: Instagram/@majlufa)

8. Jennifer “Pincoya” Galvarini

Oriunda de Chiloé, se convirtió en la subcampeona de Gran Hermano Chile 2023. Destaca en el juego por su carácter frontal, estilo de vida sin filtros, frases directas y divertidas. Es candidata a ganar.

Pincoya, la participante chilena candidata a ser una de las finalistas en Gran Hermano 2026 ADRIAN DIAZ BERNINI

9. Tamara Paganini

Tamara Paganini es una de las candidatas a ganar la edición de Gran Hermano 2026 (Crédito: Instagram/@TamaraPaganini)

Es una figura pública que se hizo conocida tras ser subcampeona de la primera edición de Gran Hermano 2001. A mitad del programa se animó a ingresar a la casa más famosa del país para darle revancha y ahí sigue.