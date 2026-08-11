Gran Hermano se quedó sin hombres: quiénes son las nueve mujeres que van por la final
Un hecho insólito ocurrió esta semana en la casa más famosa del país después de que Matías Hanssen abandonara el juego; enterate cómo quedó conformado el juego
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El lunes 10 ocurrió un hecho único en la historia de Gran Hermano (Telefe), luego de que Matías Hanssen abandonara la casa por decisión del público. De esta manera, el reality se quedó con nueve participantes mujeres y una de ellas será la futura ganadora. Enterate quiénes son las candidatas a obtener el premio mayor.
La eliminación reciente modificó el escenario de esta edición de Gran Hermano Generación Dorada después de que Sol Abraham se impusiera con un amplio margen sobre Hanssen. El tucumano fue el último hombre en permanecer en el programa y ahora la final tendrá una protagonista femenina, como ocurrió en 2007 cuando Marianela Mirra ganó la competencia.
Una por una: quiénes son las candidatas a ganar Gran Hermano 2026
1. Charlotte Caniggia
La hija de Claudio Paul Caniggia entró a finales de mayo al programa y se convirtió en la figura más excéntrica de todas. Su carisma y buen tacto para mostrarse en cámara la volvieron popular y una de las más queridas por el público. Este es el reality número 18 en que participa.
2. Yisela “Yipio” Pintos
Es una humorista y comediante uruguaya. Hace nueve años que se dedica a eso y, luego de conquistar al público de su país, ingresó al reality para hacer lo propio con el argentino. Su carisma es una de las herramientas más fuertes que la ayudó a permanecer en el juego. Abandonó el juego por unas semanas por un problema de salud de su madre, pero rápidamente regresó por elección del público en el repechaje.
3. Yanina Zilli
Nacida en Arequito, fue una de las modelos y vedettes más reconocidas de los 80 y 90. Desde que entró en Gran Hermano se mostró dispuesta a ganar la competencia y demostrar que no hay edad para atreverse a los desafíos. En su paso por la casa reveló algunas intimidades de sus trabajos en el medio.
4. Sol Abraham
La originaria de San Miguel de Tucumán ganó reconocimiento por su participación en Gran Hermano 2011. Allí logró permanecer 126 días aislada con tan solo 22 años. En esta etapa, supo construir su liderazgo y ser una de las figuras con mayor presencia por sobre el resto del grupo. También es una de las participantes que salió y volvió a ingresar en medio del juego.
5. Luana Fernández
La modelo de alta costura nació en José C. Paz, tiene 28 años y, al momento en que entró a la casa de Gran Hermano, reconoció: “Emocionalmente soy como una montaña rusa”. Su carácter fuerte la diferenció del resto de sus compañeros y ella sí está desde el principio.
6. Mariela Prieto
Es la exesposa de Claudio Omar “El Turco” García y en mayo se unió a la lista de jugadores activos del programa. Entró con un perfil bajo y se definió como “poco avasallante”. Uno de los momentos más tensos en su paso por Gran Hermano fue cuando se cruzó cara a cara con el exfutbolista tras el acercamiento romántico que tuvo ella con Emanuel Di Gioia.
7. Alejandra Majluf
Es una actriz de extensa trayectoria en la televisión, el teatro y el cine nacional. Empezó su carrera desde muy joven y alcanzó el reconocimiento público durante las décadas de los 80 y 90.
8. Jennifer “Pincoya” Galvarini
Oriunda de Chiloé, se convirtió en la subcampeona de Gran Hermano Chile 2023. Destaca en el juego por su carácter frontal, estilo de vida sin filtros, frases directas y divertidas. Es candidata a ganar.
9. Tamara Paganini
Es una figura pública que se hizo conocida tras ser subcampeona de la primera edición de Gran Hermano 2001. A mitad del programa se animó a ingresar a la casa más famosa del país para darle revancha y ahí sigue.