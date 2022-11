Gran Hermano: peleas por el queso rallado, el león que resultó cazado y el apasionado primer beso de “Thiela”

escuchar

Un beso largamente esperado (al menos por Thiago), una pelea entre Nacho y Coti por el queso rallado, más un debut mundialero que levantó ampollas (y no solo por el VAR) fueron algunas de las perlitas que dejó la casa más famosa de la Argentina, durante los últimos días.

Nacho y Coti, a los gritos

Nacho es prácticamente el último superviviente de Los Monitos, el grupo del que formaban parte los eliminados Juan, Martina, Tomás y la Tora. Pero el joven nacido en Madrid es hábil en sus movimientos, y si bien es honesto en su juego y se mantiene leal a quienes reconoce como compañeros, no por eso deja de establecer relaciones con el resto de los jugadores. De ese modo, él se muestra muy cercano a Coti (quizá demasiado cercano, para disgusto del Cone) y, aunque ambos comparten momentos de mucha complicidad, todo se rompió (como es habitual en Gran Hermano) por la comida.

En medio de una charla sobre las provisiones y cómo dividirlas, Coti encaró a Nacho cuando escuchó que él la criticaba, y le dijo: “¿Qué dijiste sobre el queso rallado? Si querés, vení y decime que me pongo un montón de queso rallado”. Del otro lado, el jugador eligió subir la apuesta, y le respondió: “¿Quéres que te nombre? Te nombro: el queso rallado, el dulce de leche, los postres, no se pueden hacer ravioles a las tres de la mañana, ¡y no te podés servir ocho porciones de flan!”. Y a continuación sucedió lo inevitable, la hecatombe, la debacle total, una seguidilla de hechos bochornosos que involucraron a Coti, a Nacho, a Alfa que se lamentaba porque no había yogur, a Marcos que se levantó de la siesta por los gritos, a Romina y a Thiago -que posaban su mirada en una cacerola con la expresión “tierra trágame”-, y a Cone, que llegó a rogar que no lo metieran en ese baile.

La discusión fue feroz, pero la última estocada la dio Coti, cuando le hizo a su contrincante una amenazante seña en referencia a su probable salida el próximo domingo.

El beso de Thiela

Pocas novelas despertaron en el público la expectativa que generó el primer beso entre Thiago y Daniela (o como ella insiste en llamar a la pareja, “Thiela”). Luego de muchas idas y vueltas, cuando el joven se coronó como líder de la semana, Daniela cumplió la promesa que le había hecho a Santiago del Moro: darle un primer beso a su enamorado si se consagraba ganador. Y algo que muchos esperaban fuera un tímido pico marcado por la sobriedad, se convirtió en un momento de inesperada pasión, mientras el living de la casa se prendía fuego ante un beso que, claramente, llevaba demasiado tiempo demorado.

Si bien durante los días posteriores, muchos de los jugadores especulaban con que Daniela no iba a darle continuidad a ese acercamiento, lo cierto es que “Thiela” no dejó rincón de la casa a salvo de sus arrebatos pasionales. Y a pesar de comprometerse a ir despacio, unos pocos besos alcanzaron para que poco después ambos manifestaran su consentimiento a Gran Hermano y se metieran debajo de las sábanas a darle rienda suelta al terremoto hormonal que los atravesaba . Eso sí, ambos debieron ser discretos porque en la cama de al lado, Agustín miraba el techo de la habitación sumergido en no sabemos qué clase de pensamientos.

Un partido para sufrir

Como premio por superar la prueba semanal, Gran Hermano le permitió a los jugadores ver el primer partido de la selección argentina, en el marco del mundial Qatar 2022. Desde luego que el entusiasmo entre los participantes era mayúsculo, porque de forma totalmente excepcional iban a disfrutar, aun desde el confinamiento del reality, el evento deportivo más importante del año. Y lo más interesante del asunto tuvo que ver con las reacciones de alguno de los hermanitos, y qué tan espontáneos o no fueron al momento de sufrir el resultado de ese encuentro futbolero.

A lo largo del partido, Agustín se mostró notablemente irascible y se cansó de insultar las innumerables intervenciones del VAR. Desde luego que el fútbol desata pasiones viscerales, pero hubo algo en él que tenía olor a acting, como si quisiera guiñarle el ojo al público que también sufría esa derrota .

Por otra parte, Alfa generó polémica cuando Coti le ofreció una banderita celeste y blanca para hacer hinchada y él respondió que su bandera era la de los Estados Unidos. Esa reacción y su tibio festejo ante el gol argentino provocó repudio en redes, y un gran sector de los televidentes manifestó su bronca hacia el jugador que despierta amores y odios, tanto dentro como fuera de la casa.

El león presenta: “La Cazadora”

El león sigue adelante. Agustín piensa y repiensa todo tipo de estrategias que rara vez ejecuta, pero sobre las que teoriza durante horas y horas antes de exponerlas frente a cámara. Y al momento de nominar, él puso en práctica una jugada a la que llamó “La cazadora”. Dentro del confesionario, el jugador le dio sus votos a Romina y a Julieta, y así explicó en qué consistía su táctica: “ Es tratar de meter en placa a alguna de estas dos personas. Difícil que sean las dos juntas, pero lo hago sin ningún tipo de justificación personal, simplemente por estrategia, así que esperemos cazar a alguna de las dos para movilizar la placa ”.

El puntaje total mandó a Romina a placa, pero Thiago utilizó su rol de líder para salvarla y, de esa manera, la exdiputada garantizó su permanencia en la casa una semana más. ¿Y Agustín? Cazado, en placa de nominados y con riesgo de irse el domingo.

¡Marcos reaccionó!

Gran Hermano empezó hace poco más de un mes y de Marcos sabemos poco y nada. Se trata de un jugador que cae bien, pero que está muy lejos de ser uno de los grandes protagonistas de esta edición (al menos de momento). Y por ese motivo es que sorprendió el verlo atravesar un tenso cruce con Alfa, debido a la comida (ya se dijo más arriba: ¡siempre se pelean por la comida!).

El jugador más veterano de la casa estaba untando unas tostadas cuando Marcos lo increpó porque consideró que estaba comiendo de más. “Hacete el boludo”, disparó un Marcos que hasta ahora no se había indignado por absolutamente nada, mientras que Alfa respondía: “¡Cuidá los términos!” . Por un instante la situación amenazó con llegar a mayores, pero todo terminó entre empujones amistosos. Así que ya sabe, cerca de Marcos, ¡nada de comer tostadas!

