El exintegrante de One Direction, Harry Styles, dio qué hablar en los últimos meses por el radical cambio de look que presume. Como se recuerda, el intérprete de “As it was”, se alejó de las redes sociales desde julio del 2023, tras finalizar su gira de conciertos.

Harry Styles mostró su nuevo look (Foto Instagram @harrystyles)

La última publicación que realizó el artista fue un video de recopilación de sus fans preparándose para una de sus presentaciones que acompañó de la descripción: “Para la gente más inspiradora que conozco. Adiós por ahora. Amor en gira para siempre”.

En noviembre del 2023, Harry Styles volvió a ser visto gracias a una publicación en la cuenta de Instagram de Pleasing, pero sorprendió al posar para el lente de la cámara, completamente rapado. “Nuestro fundador, Harry Styles, brinda por el lanzamiento de ‘Pleasing Fragance’ con amigos en Londres. Noviembre, 2023″, escribieron para acompañar la imagen.

Harry Styles presume estilo de abuelito

Ahora, el británico, de 30 años, volvió a ser el centro de atención al asistir a un partido del Manchester United en el estadio Kenilworth de Luton, al sur de Inglaterra.

Harry Styles fue captado por la prensa con un poco más de cabello, pero su nuevo look lo hace ver más “maduro”, algo que le gustó a muchas de sus fanáticas.

Igualmente, el cantante estaba presumiendo el estilo grandpacore, que consta de usar prendas de vestir como las que una persona de la tercera edad tendría en su armario, algo que se está poniendo de moda entre los jóvenes de Estados Unidos y Europa.

Sin embargo, para algunas seguidoras colombianas, la nueva apariencia de Harry Styles les recuerda al presentador Iván Lalinde. “La delgada línea entre Iván Lalinde y Harry Styles”, dijo una usuaria de X.

Por Karen Castañeda