Con el correr de los años, Harry Styles se consagró como uno de los artistas más reconocidos en el mundo de la música pop contemporánea, ya que se convirtió en un ícono de la época. Sin embargo, hasta la actualidad pocos saben detalles sobre su vida pasada, como por ejemplo que trabajó como panadero antes de saltar a la fama.

Recientemente, sorprendió a sus fanáticos al ganar sus Grammy de Álbum del Año y Mejor Álbum de Pop Vocal, después de que en 2021 ya se había llevado el de Mejor Interpretación Vocal Pop Solista. Pero el motivo que lo trajo este jueves al centro de la escena es que se encuentra cumpliendo sus tres décadas de vida, situación que trajo a la luz algunas imágenes de su juventud.

Harry Styles trabajaba los fines de semana y ganaba el sueldo mínimo

La panadería lleva por nombre W. Mandeville of Holmes Chapel y está ubicada en 2 Macclesfield Road, Holmes Chapel. Pese a que pasaron muchos años des que el cantante de “As it Was” fue parte del negocio, en la actualidad usan la imagen de él para recibir a sus clientes,o y ser uno de los cinco miembros de la banda inglesa One Direction, a sus 16 años se ganaba su propio dinero trabajando los fines de semana en una panadería ubicada en Holmes Chapel, el pueblo en que creció, al noroeste de Inglaterra. Esta tarea la desempeñó durante al menos dos años de su vida.

Cómo era el trabajo de Harry Styles en la panadería

La panadería lleva por nombre W. Mandeville of Holmes Chapel y está ubicada en 2 Macclesfield Road, Holmes Chapel. Pese a que pasaron muchos años desde que el cantante de “As it Was” fue parte del negocio, en la actualidad usan la imagen de él para cautivar a sus clientes, quienes visitan el lugar para conocer cómo fue el primer empleo de Harry antes de hacerse reconocido en la industria musical.

Según The Mirror, Styles tenía 14 años cuando comenzó a trabajar en la panadería, y, en ese entonces, ganaba seis libras la hora, lo que equivale, aproximadamente, a siete dólares con 80 centavos. Entre sus tareas principales se encontraba limpiar los depósitos y mostradores, fregar los pisos y las bandejas todos los sábados.

La foto que está en el local actualmente

“Las personas viajan millas y millas por pan hecho artesanalmente y por HARRY STYLES”, se puede leer en la publicidad colocada sobre algunos estantes de pan en dicho local, donde lo recuerdan con mucho cariño.

Aunque en la actualidad el cantante vive una vida con colmada de comodidades, dado que gracias a su carrera llegó a conseguir un patrimonio estimado de 50 millones de libras, más de 64,8 millones de dólares, siempre que puede recuerda sus orígenes y el difícil camino para convertirse en la persona que es hoy.

La panadería en la que trabajaba Harry Styles (Instagram)

En el momento en que One Direction estaba en la cima de la popularidad, Harry visitó esa panadería mientras rodaban la película del 2013, One Direction: Así Somos. Además, se puso detrás del mostrador, y atendió a algunos clientes, que se mostraron sorprendidos al verlo en ese lugar.

En el periodo que trabajaba en el local, Harry comenzó a explorar su talento musical como vocalista de White Eskimo. A los pocos días de unirse a la banda, el grupo ganó el concurso Battle of the Bands de su ciudad.

Luego de eso, su mamá, quien siempre lo apoyó en la música, le insistió para que se presente al casting de The X Factor y probara su talento. “Audicioné para saber si podía cantar, o para saber si mi madre solo era amable conmigo”, reveló Harry en diálogo con Vogue, sin saber que ese casting, en el que no le fue del todo bien, iba a cambiar su vida para siempre.