Grave denuncia de una vecina contra el actor Esteban Pérez: “Me estoy enterando en este momento”

Esteban Pérez fue una de las caras más conocidas de la televisión en la década del 2000, cuando participó de conocidas novelas de televisión como Floricienta, Montecristo y Los ricos no piden permiso. Pero ahora su nombre volvió a ser noticia por una causa judicial que le habrían iniciado sus propias vecinas del edificio donde vive.

Según un documento mostrado por Pepe Ochoa en LAM (América TV), el intérprete habría sido denunciado por una mujer con identidad reservada hasta el momento y dada a conocer como M, quien aseguró haber padecido más de una situación de acoso y hostigamiento por parte de Esteban.

Los cruces con el actor habrían iniciado después de que él se acercara a golpearles la puerta a varias mujeres del edificio que viven solas y recriminarles que se encontraban realizando ruidos molestos en horarios indebidos. El día de mayor tensión fue aquel en el que una de las damnificadas habría tenido que llamar a la policía por la violencia con la que Pérez se dirigió hacia ella.

El actor fue sumamente conocido a principios de los 2000 por sus papeles en gran cantidad de telenovelas (Foto: Instagram @perezesteban_ok)

“Él bajó a tocarle la puerta de manera muy violenta y le pegaba patadas a la puerta. Lo que sucede es que en el edificio todos dicen que de la nada él se la agarra con las mujeres que viven solas y que no le gusta que haya mujeres solas en el edificio. Después él hostiga y amenaza a las vecinas diciéndoles que hacen ruidos molestos”, explicó el panelista.

“La denuncia la presentó la vecina M en contra de él. Tiene una denuncia del 3 de febrero del 2026 y cuenta que, siendo las 12.30 de la madrugada aproximadamente y cuando se encontraba en el interior de su domicilio particular, comenzó a escuchar ruidos de golpes en el suelo de su vivienda provenientes del departamento quinto del departamento B, en el cual vive su vecino de nombre Esteban Pérez”, leyó Ochoa sobre el parte oficial, que confirmaría lo ocurrido.

“Luego de unos minutos, el nombrado golpeó fuertemente la puerta de su domicilio manifestando: ‘Dejen de hacer ruido’. Agregando que el señor Esteban Pérez bajó al hall del edificio y tocó el timbre del portero del edificio para empezar a molestarlo también. A los pocos segundos llamaron al 911 y arribó al domicilio un móvil policial para dejar constancia de lo ocurrido”, continuó.

El actor fue denunciado por una de sus vecinas, aunque negó estar en una mediación judicial (Foto: Instagram @perezesteban_ok)

Tras esta denuncia a la policía, la vecina M también habría decidido llevar su caso a una mediación judicial. A raíz de esto, y para conocer la versión del actor en este escándalo, las cámaras de LAM le tocaron el portero del edificio en el que vive y obtuvieron sus declaraciones.

“¿Puede ser que haya una denuncia en contra tuya por parte de tus vecinas?”, le consultó el notero; a lo que, muy sorprendido por la noticia, Pérez respondió: ”¿Una denuncia? No. No lo sé. No me llegó nada. Me estoy enterando por vos".

Pero el artista no se mostró sorprendido por la situación y reconoció que tuvo problemas con una de sus vecinas en particular. “Entiendo que es una mujer muy problemática. Tenía problemas con todo el edificio. Es una sola persona. No son varias. Ha tenido varios problemas con los vecinos e incluso con la administración”, aclaró.

Por último, explicó que la razón por la que se habría molestado con esta mujer fue porque, en un “brote medio psicótico”, subió dos pisos por las escaleras y le tiró su bicicleta y la de su hija. “Yo no sé si es un problema mental o qué, por eso no quiero seguir hablando del tema para no sumar más problemas”, concluyó.