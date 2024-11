Griselda Siciliani no se quedó callada y cruzó a Sabrina Rojas por su acusación: “Me molesta”

Desde que puso fin a su relación con Luciano Castro en 2021, Sabrina Rojas nunca tuvo demasiados reparos en expresar su opinión sobre las parejas del padre de sus hijos. Y ahora no fue la excepción: en las últimas horas, la modelo lanzó fuertes críticas hacia Griselda Siciliani y sugirió habría intentado intervenir en su relación con él años atrás. Ante estas acusaciones, la intérprete de Envidiosa decidió responder de manera firme y sin rodeos para defenderse.

Todo empezó el lunes, cuando Sabrina Rojas habló con Pasó en América (América TV) y lanzó una contundente declaración que dejó a muchos sorprendidos. Insinuó que, durante su embarazo, el actor mantenía intercambios de mensajes con quien hoy es su actual pareja. Todo se dio cuando Rojas dijo que así como al principio aceptó la relación del padre de sus hijos con Flor Vigna, “Griselda nunca iba a ser bienvenida”. “Y es porque tengo una historia previa”, aclaró. “Yo con mi exmarido ya sané; ya me la agarré con él. Tengo otros intereses de por qué continuar en buena armonía…”, sumó la modelo, quien tuvo dos hijos con el actor: Esperanza y Fausto.

“Del lado de ella había una obsesión. Cuando yo estaba embarazada, ella (mandaba) mensaje, mensaje, mensaje… entonces después si pasó o no pasó algo, que supongo que sí… ya eso no lo sé”, lanzó Rojas y dejó entrever que hubo una infidelidad cuando ella estaba esperando a uno de sus hijos con el actor. “Pero viste que en la vida todo vuelve, un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés”, agregó sin filtro y sorprendió a todos.

Griselda Siciliani: “Me molesta”

Ahora, durante la tarde del martes, Griselda Siciliani fue abordada por las cámaras de A la tarde (América TV) y fue consultada por si le incomodaba que se hable sobre ella en estos términos. “Sí, me molesta, obviamente, me gustaría que no se hablara de mí en esos términos, pero es así, es parte de la vida pública, de ser una actriz popular, también es parte un poco que siempre alguien pueda hablar de mí y trato de entenderlo como eso; yo tengo este modo de no participar, pero bueno, no es que no me afecte, pero no es mi tema”.

En su declaración, no confirmó ni descartó los dichos de Sabrina Rojas, ya que reiteró en más de una oportunidad que ella prefiere no hablar públicamente de su vida privada: “Yo entiendo que dicen algo de vos y es como una invitación a que uno tenga que decir algo, pero también uno tiene la opción de no decir nada sobre algunas cosas”. Al respecto sobre si le afecta que hablen estas cosas sobre ella, se sinceró: “No me moviliza, no me genera ningún conflicto interno”.

A modo de cierre, dejó en claro que su relación con Luciano sigue creciendo y se encuentran en un buen momento, más allá de las cosas que se dijeron en el último tiempo: “Yo estoy bien, estoy contenta, estoy pasando un momento muy hermoso, de trabajo, de la vida, mi familia, mi hija”.

Los posteos de Sabrina Rojas, Luciano Castro y Siciliani que revolucionaron las redes

Durante el fin de semana, los actores generaron gran revuelo con sus publicaciones en redes sociales. Por un lado, Sabrina Rojas compartió un video acompañado de la canción “Tu vicio”, de Charly García, donde posaba usando una remera que pertenecía a Luciano Castro, un detalle que no tardó en captar la atención de sus seguidores.

El fin de semana, Griselda Siciliani subió una foto donde lucía una remera de Luciano Castro, mientras que el actor publicó imágenes de sus vacaciones con Griselda Siciliani (Foto: Instagram @rojassasi / @castrolucianook)

Por otro lado, el actor subió dos fotos de sus vacaciones con Siciliani en Brasil. Primero, Luciano Castro compartió una imagen en la que se veían dos pares de sandalias: unas grises que eran suyas y otras rosas de su novia. Acompañó la foto con la frase: “Seguimos”. Poco después, publicó una selfie de su pareja posando en la playa con una remera de Brasil de fondo, a la que añadió el mensaje: “¡Bomba carioca!”.