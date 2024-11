Sabrina Rojas destrozó a Griselda Siciliani y la actriz le respondió

Desde que se separó de Luciano Castro en 2021, Sabrina Rojas nunca tuvo inconvenientes en opinar sobre las parejas del padre de sus hijos. Así fue que en las últimas horas, la modelo destrozó a Griselda Siciliani y esta no tardó en salir a contestarle.

Sabrina Rojas y Luciano Castro se separaron en 2021 (Foto: Instagram @rojassasi)

Todo comenzó este jueves, cuando la conductora de Pasó en América (América TV) fue invitada a Ángel Responde, el ciclo que conduce Ángel de Brito en el streaming Bondi y dijo que “le parecía una de las mejores actrices que tenemos en el país, pero que tiene una cuestión de piel con ella por la vida”.

Al escucharla, el conductor le preguntó: “¿No te cae? ¿No le crees? ¿Qué?”. “Un montón de cosas”, dijo riéndose, y siguió: “No me gusta caretear y tampoco quiero armar un escándalo, entonces definirlo... tengo una cuestión de piel, tengo una historia y es muy loco cómo a veces la vida da vueltas las cosas... solo para entendidos”.

Luciano Castro y Griselda Siciliani tuvieron un romance fugaz en 2007 y ahora están juntos otra vez

“¿Siempre te pasó?”, repreguntó el periodista. “No, no. Me pasó después de historias, de cosas...”, expresó. Con intención de saber más, de Brito insistió: “¿Ahora, con esta historia? ¿Con esta vuelta?”. “No, viene de antes”, mencionó la actriz. “¿Te engañaba con ella?”, preguntó. “No voy a hablar”, dijo y desató un nuevo escándalo.

Una vez reproducido el type en la emisión de este viernes de LAM (América TV), Ángel miró a Ximena Capristo y le consultó si sabía lo que había pasado entre ellas. La angelita invitada dijo que sí y prosiguió a contar: “Luciano salía con Gri antes de estar con Sabrina. Sé que Griselda lo dejó por Adrián (Suar). Después, no sé qué pasó entre ellas y demás... sé que también Sabrina es agradecida con Adrián porque él le dio trabajo un montón de veces... Tal vez ella no quiere contar algo”.

Por su parte, Julieta Argenta dijo que al escucharla sintió que “Griselda quizás le escribía cuando estuvo casada con Sabrina”.

Luego, la producción de LAM fue en busca de la palabra de la protagonista de Envidiosa (Netflix), quien no se guardó nada y aprovechó para aclarar los rumores de separación con Castro. “Estoy muy bien. No es el primer rumor de separación que nos arman, ya hubo varios. Cuando pasan estas cosas nunca nadie me pregunta, porque si lo hacen, yo le contesto”, expresó.

“Pero bueno, dicen cosas y que sé yo, no es nada grave. Leí lo que dijo Sabrina Rojas, no lo vi. No opino de nadie, ni de nada que no tenga que ver con mi vida o el trabajo. Está todo bien con ella… Para serte totalmente honesta, lo que realmente me pasa es que yo quiero que todos me quieran, incluso Sabrina”, agregó, entre risas.

Sobre si hubo alguna reunión como familia ensamblada, aclaró: “No, hasta el momento no se dio ninguna reunión de familia ensamblada, no es necesario. Es muy divertido ser novios. Yo soy muy partidaria de eso, no soy muy Susanita”.

“¿Te molesta que te pongan en ese lugar porque, en su momento, Flor (Vigna) dijo que vos le escribías a Luciano cuando estaban en pareja y ahora lo dice Sabrina?”, indagó el cronista. “Sí, claro que me molesta, pero no sé cómo explicarlo sin sonar políticamente correcta. Es algo que me incomoda porque preferiría que nadie hable de mí de esa manera o que nadie hable de mi vida. Pero tampoco es nada grave. Si alguien dijera de mí alguna cosa que me parezca ofensiva por ahí no podría mantenerme tan fresca, pero nadie dijo nada que me ofenda”, opinó, con sinceridad.

Y sentenció: “Cada uno vive como quiere y habla de lo que quiere, soy partidaria de respetar las opiniones y las maneras”.