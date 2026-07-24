Griselda Siciliani se refirió a la campaña mundial anti Argentina: “Es un asco”

En los últimos días, una ola de críticas contra la Argentina pobló las redes sociales. Pero lo que más llamó la atención es que muchos de sus impulsores eran figuras reconocidas a nivel internacional. Es por eso que, para responder a estos ataques, muchos artistas locales decidieron dejar mensajes en apoyo al país. Y una de ellas fue Griselda Siciliani.

La actriz de Envidiosa (Netflix) compartió una foto de la bandera argentina en sus historias de Instagram y sobre ella dejó un tuit de la licenciada en Historia e influencer, Pupina Plomer. “¿Saben qué sí hizo Argentina? Juzgó y encarceló a sus genocidas por delitos de lesa humanidad. Pocos países pueden decir lo mismo“, escribió la docente, quien sensibilizó a Griselda y a miles de personas.

El posteo de Griselda Siciliani en historias de Instagram a favor de la Argentina (Foto: Instagram @griseldasiciliani)

A los pocos minutos, Siciliani también dejó una reflexión propia. “Primero: No vengan de afuera a querer darnos lecciones. Segundo: Orgullosa de ser argentina. La campaña de estigmatización es un asco. Tercero: Puertas adentro aprovecharía para repensarnos. En Buenos Aires, por ejemplo, si sos marrón, la policía te pide el documento en la calle sin ningún motivo y de manera ilegal (entre otras prácticas de este estilo). Cuarto: Francia”.

La actriz llamó a reflexionar sobre las actitudes discriminatorias (Foto: Instagram @griseldasiciliani)

Otras artistas argentinas que se pronunciaron al respecto

Pero Griselda Siciliani no fue la única que mostró su patriotismo en redes sociales. A ella se sumó María Becerra, quien tras ser elegida para cantar el himno nacional en el partido decidió hablar de la generosidad de nuestro pueblo. “No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto”, dijo con cariño.

“Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa. Mi pueblo, gracias por darme tantas oportunidades y permitirme vivir estos momentos que me guardo en el corazón para siempre”, agregó sumamente agradecida.

El mensaje de María Becerra tras cantar el himno nacional argentino en la final de la Copa del Mundo (Foto: Instagram @mariabecerra)

Quien también dejó un extenso escrito sobre este tema fue Jimena Barón, quien tuvo la oportunidad de seguir a la selección argentina en todo su recorrido por los Estados Unidos acompañada de sus seres queridos. “Intentaré distraerme y que se me pase la tristeza que claramente no tiene nada que ver con no haber salido campeones otra vez. Mirá si nos van a deber algo los pibes de la selección que nos alegran el corazón hace tanto tiempo”, comenzó en forma de reto a los usuarios que defenestraron a los jugadores tras el resultado en la final del Mundial frente a España.

“Argentina es un país en el que en su misma constitución dice: ‘Asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros... y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino’. Argentina no solo recibe, Argentina abraza. A todo el mundo, desde siempre. Argentina comparte salud y educación. Argentina se levanta de lo que sea, con humor, con amor y siempre con solidaridad. Argentina, tierra del Diego, Messi, el papa Francisco y Favaloro. A Argentina le sobra siempre aunque siempre le falte”, recordó apasionada.

El posteo de Jimena Barón a favor de la Argentina (Foto: Instagram @jmena)

“Todo lo que se está diciendo de este país es una vergüenza, sobre todo de nuestros compañeros latinoamericanos. Nosotros nos vamos a levantar, como siempre, porque estamos acostumbrados. Porque se burlan de lo mismo que nos hizo resilientes. Por eso no nos puede parar nada ni nadie. Además, somos el país más pasional y orgulloso de su bandera del mundo. Indiscutiblemente, también somos la mejor hinchada del planeta. Bien que cuando necesitan que sus discos y videos se oigan y vean con buen público, eligen Argentina“, lanzó a modo de indirecta para artistas como Rosalía y Niall Horan, quienes se pronunciaron en contra del país.

“Esto, lejos de rompernos, nos une mucho más entre nosotros, que jamás nos vamos a olvidar de esta ola de odio tan injusta y desagradable. Te amo Argentina, tierra preciosa, tierra de buena gente. Nunca dudes del corazón de un argentino”, concluyó.