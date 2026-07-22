Patti Smith pidió perdón tras “ofender al pueblo argentino” y le respondió las críticas a una fan

La derrota de la selección encabezada por Lionel Messi en la final del Mundial 2026 trajo aparejada una ola de críticas al país a la que, inesperadamente, se sumaron reconocidos artistas que solían celebrar la cultura local y el fervor del público argentino. Desde las acusaciones de racismo por parte del actor Samuel L. Jackson, pasando por el descuidado “me gusta” -por el que luego pidió perdón- del excantante de One Direction Niall Horan a un posteo que, entre otras cosas, ironizaba con que “las Malvinas son españolas”, hasta el polémico accionar en redes de Rosalía y de Patti Smith, que también tuvieron que retractarse por sus dichos virtuales en contra de la Argentina.

En el caso de “la madrina del punk”, la controversia llegó luego de que compartiera una historia de Instagram —que luego borró— con una imagen de Lamine Yamal generada con inteligencia artificial en la que el futbolista sostenía en sus manos una kufiya, el pañuelo tradicional de Medio Oriente convertido en símbolo internacional de la identidad, la resistencia y la solidaridad con el pueblo palestino. Según la cantante, quienes habían ganado la final de la Copa del Mundo eran “los buenos”, lo que daba a entender, en contrapartida, que los argentinos representaban a los villanos. En su feed de Instagram hizo una publicación similar que también eliminó después.

El primer posteo de Patti Smith que generó una ola de críticas, ya que con él la artista se sumaba a la campaña contra la Scaloneta y la Argentina

La repercusión de sus posteos fue tal que, al igual que Rosalía o Horan, Smith salió a pedir disculpas de diferentes maneras. Por un lado, compartió una imagen de Lionel Messi acompañada por la frase: “Más que bueno, lo dio todo”. Asimismo, comentó sobre el capitán de la selección: “Gratitud por su ejemplo”.

Tras la polémica que generó con un posteo anterior, Patti Smith salió a apoyar a Lionel Messi en el medio de los mensajes contra la selección y la Argentina

“Profundo cariño” al pueblo argentino

Otro de sus guiños a la Argentina para dar cuenta de su arrepentimiento fue el de una publicación con fotos del Cementerio de la Recoleta, a las que sumó una dedicatoria especial: “Esta es una fotografía de una estatua que me conmovió profundamente. Fue tomada en la Argentina, un país al que quiero desde hace mucho tiempo. Las palabras que escribí nunca tuvieron la intención de ofender al pueblo argentino, por el que siento un profundo cariño. Siempre respeté y admiré el coraje y la pasión de su gente”.

Patti Smith ofreció sus "más sinceras disculpas, de todo corazón" por sus dichos tras la final del Mundial

“He cabalgado por el campo argentino, me he presentado allí y también he expuesto mi trabajo. Recibí muchísimo cariño y les envío el mío de vuelta, además de ofrecerles mis más sinceras disculpas, de todo corazón”, concluyó la cantante.

El intercambio con una fan argentina

Smith se tomó muy en serio algunos de los comentarios que le hicieron sus fans explicándole por qué los argentinos no son los villanos de esta historia mal contada, a tal punto que le envió solicitud de amistad en Instagram a una usuaria y le respondió por privado.

Patti Smith, una artista que adoro y admiro con toda mi alma y que posiblemente sea una referente para muchos, está subiendo desde ayer fotos con IA y poniendo que los españoles son los “good ones”. Así que le contesté, con lágrimas en los ojos.



Lo progre no te quita lo yanqui pic.twitter.com/6nRoRpi1Jj — bubulina (@bubulinax__) July 20, 2026

“Hola, Patti. No sé si vas a llegar a ver este mensaje. Recién me di cuenta de que me empezaste a seguir. Me tomó por sorpresa y me siento muy honrada. Sigo tu trabajo desde que tenía 18 años; ahora tengo 35. Espero que no hayas interpretado mi comentario de la manera equivocada. Siempre quise dirigirme a vos con el mayor de los respetos porque sos una artista a la que admiro profundamente. Solo quería que entendieras nuestra perspectiva como argentinos. Acá somos muchísimos los que realmente te adoramos y creo que, más allá de algunos comentarios malintencionados, muchos nos sentimos heridos. Gracias de nuevo por seguirme y, sobre todo, por tomarte el tiempo de leer lo que tenía para decir”, le dijo la mujer a su ídola a través de un mensaje directo al notar que la había comenzado a seguir en la red social.

El intercambio de Patti Smith con una fan argentina

Agradecida por el respetuoso intercambio de opiniones, la artista replicó: “Tu comentario fue importante para mí. Nunca quise que mis palabras se interpretaran como un ataque contra un país que amo. Me siento muy mal por haber lastimado a tanta gente. Gracias por hacerme saber de qué manera lo hice. Ojalá pueda compensárselo al pueblo”.

“Ni yo lo puedo entender. Dimos vuelta a Patti Smith”, bromeó la fanática en diálogo con Ernesto Tenembaum al aire de Radio con vos.