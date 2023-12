escuchar

Guillermina Valdés se convirtió en el foco de todas las miradas en el último tiempo, ante la confirmación de su romance con Joaquín Furriel, desde hace algunos meses. La actriz utiliza su perfil de Instagram, donde acumuló más de dos millones y medio de seguidores, para plasmar las postales de los momentos icónicos con su familia. Así, compartió la actuación de su hijo Dante Ortega en el teatro y no pudo ocultar su orgullo.

Dante, de 21 años, es el mayor de los cuatro hijos de Guillermina Valdés, junto a Paloma y Helena, de 20 y 18 años, respectivamente, fruto de su relación con Sebastián Ortega; y Lolo, con Marcelo Tinelli. El joven, que eligió el camino de la música, debutó en los escenarios porteños con la obra de teatro Mariel, Mariel.

La actriz dedicó un sentido mensaje a su hijo Instagram: guillevaldes1

La modelo no pudo ocultar su orgullo e inundó su perfil de la red social con imágenes de la noche. “¡Bravo!”, expresó emocionada la actriz. Y elogió a su hijo Dante Ortega y al resto del elenco “hermoso” de la producción, conformado por Sofía Moro, Ignacio Mosso y Sol Acuña. La actuación se desarrolla en la sala 5 del microteatro de Buenos Aires, en el marco del festival emergente sub-30.

“En el set de filmación de Mariel, Mariel pasan cosas desopilantes”, se leyó en la sinopsis de la obra teatral. “La actriz principal volverá loco al particular director y los actores desvirtuarán todo el guión”, continuó la descripción de la producción, que no es apta para menores de 13 años.

Posteriormente, la modelo posteó un fragmento de la obra teatral, que protagonizó su hijo mayor, en el que Dante Ortega deslumbró con su actuación a los asistentes en la sala.

Valdés asistió a ver a su hijo Dante al teatro Instagram: guillevaldes1

Guillermina Valdés y Daniel Ortega respondieron de manera tajante a Cande Tinelli tras sus fuertes dichos

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés mantuvieron una relación de más de 9 años, hasta que en mayo de 2022 anunciaron su ruptura. A principios de este año, la hija del conductor de televisión asistió a LAM (América TV) y dio unas declaraciones que hicieron estallar a la actriz. Posteriormente, su hijo Dante salió también en su defensa.

Los dichos de Cande Tinelli hicieron estallar a Guillermina Valdés instagram @candelariatinelli

“[Guillermina] Le hizo un poco mal a mi papá. Nunca conecté mucho con ella”, expresó Candelaria Tinelli, desde el estudio de televisión. Al instante, Valdés compartió un contundente descargo a través de su perfil en la red social X (exTwitter).

Respuesta de Guillermina Valdes a Candelaria Tinelli (Fuente: Twitter)

“Triste la información que me está llegando. Sobre todo porque, en los años que estuve con Marce, recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenía con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece, por todo lo vivido, escuchar esto”, aseveró.

Dante Ortega le responde a Candelaria TInelli (Fuente: Instagram/@_danteortega_)

Dante Ortega se sumó a la defensa de su mamá y apuntó contra las declaraciones de Cande Tinellil. “No suelo meterme en cosas mediáticas. Solo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo”, escribió a través de sus Stories de Instagram, en referencia a Lolo, el hijo que tuvieron en común el conductor de televisión y la actriz durante su relación.