“Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos. No tengo nada más que decir”. Con esas palabras, Joaquín Furriel le confirmó a LA NACION su romance con Guillermina Valdes. Durante todo este tiempo ellos optaron por mantener un perfil bajo y evitar exponerse delante de las cámaras. No obstante, todo cambió en las últimas semanas. La pareja llevó su amor a los Estados Unidos y decidió compartir en las redes sociales algunas postales de su estadía. Entre fotos, esculturas y turismo, la actriz no se resistió y piropeó a su novio delante de los 2 millones y medio de cuentas que la siguen en Instagram.

El destino que eligió la pareja para disfrutar de unas vacaciones románticas, fue la ciudad de Chicago, Illinois, en los Estados Unidos. Si bien la mayoría de las fotos que publicó Furriel fueron de paisajes y edificios, con un video le anunció al mundo su amor por Valdes. Grabó a la actriz mientras andaba en bicicleta por el parque y no solo la etiquetó, sino que también musicalizó la Storie con la canción “I’m the Man Who Loves You” (Soy el hombre que te ama) de Wilco.

Además de la actuación, el protagonista de El Patrón es amante de la fotografía. Incluso tiene una cuenta de Instagram en la que publica algunos de sus mejores trabajos. “Bitácora pictórica de Joaquín Furriel”, reza la descripción del perfil. Él fue el “fotógrafo del viaje” y capturó desde los patitos que nadaban en el lago Michigan, hasta el exterior de la Casa de Adoración Bahaí, en Illonis, y también la parte de superior de Cloud Gate, una icónica escultura de acero ubicada en Millennium Park.

Pero, entre todas las postales, Guillermina Valdes eligió su favorita. Se trató de una que Furriel tomó desde abajo demostrando la inmensidad de los edificios, particularmente del Carbide & Carbon Building, una construcción Art déco de 1929. Tiene 37 pisos y actualmente funciona como un hotel.

Lo curioso del trabajo final de Joaquín fue que, mientras toda la imagen se veía de color gris por los edificios, las miradas se posaron en el atractivo color naranja de un farol ubicado justo enfrente del edificio. De esta manera logró un contraste visual muy llamativo.

Guillermina Valdes elogió el talento de Joaquín Furriel para la fotografía Instagram @guillevaldes1

Guillermina Valdes elogió el trabajo de su novio con la cámara de fotos Instagram @joaquinfurrielph

Tanto fue así que la actriz quiso destacar públicamente el talento de su novio con la cámara de fotos. Compartió en sus Stories de Instagram la foto que Joaquín publicó en su cuenta de fotografía y escribió: “Flojito de mirada”.

Asimismo, la empresaria fue directamente al posteo de su novio y dejó otro mensaje: “La flor del fuego”. Para cerrar, sumó el emoji de una ciudad. De esta manera dio cuenta de que ya no esconden su amor y no dudan en evidenciar públicamente lo enamorados que están.

Las románticas vacaciones de Guillermina Valdes y Joaquín Furriel en los Estados Unidos

Pero así como Joaquín compartió postales en sus redes de paisajes y destacadas construcciones, Valdes hizo lo propio en las suyas. Una de las fotos que subió fue de un vaso de café blanco, de una reconocida cafetería, en el que estaba escrito “Joaquín” junto a una carita feliz. Ella no dudó en dejar en claro con quién estaba de vacaciones, y le sumó el emoji de un corazón.

Guillermina Valdes compartió postales de su viaje con Joaquín Furriel Instagram @guillevaldes1

Asimismo, Guillermina publicó una foto que le sacó su novio frente a la escultura Alas de México, un trabajo del escultor mexicano, Jorge Marín. Para coronar el álbum de fotos, publicó en sus Stories, una postal que le sacó a su novio de espaldas mientras él apreciaba una obra en un museo.