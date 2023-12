escuchar

Adele se consagró una de las estrellas más aclamadas en el ámbito internacional. La intérprete de “Rolling in the Deep” inundó los escenarios de distintos países de emoción y ovaciones en torno a sus canciones, que inspiraron a toda una generación. Pero la artista londinense reveló una costumbre que no soporta en otros cantantes y detalló el principal motivo.

Siempre muy cercana a sus fanáticos, Adele, quien acumuló más de 55 millones de seguidores en las redes sociales, protagonizó un icónico momento sobre el escenario de Las Vegas, durante un recital en agosto pasado. La cantante británica detuvo su propio show para defender a uno de sus fanáticos, que estaba presente en la primera fila, luego de que un guardia de seguridad le hiciera un reclamo, y se llevó el aplauso de todos.

“Amo todo tipo de música”, destacó la reconocida cantante, quien afirmó ser fanática de Jeff Buckley al igual que su mamá, en una entrevista exclusiva con The Hollywood Reporter. Y apuntó, sobre el compositor de rock: “Yo era pequeña y me preguntaba: ‘¿Por qué está tan triste?’. Me di cuenta de que la gente estaba triste, así que empecé a cantar y a imitar su tristeza. Creo que pude hacerlo porque tengo la mía propia”.

En 2008, Adele lanzó su primer álbum de soul, 19, y consagró una trayectoria musical que continúa hasta hoy al inundar los escenarios de fanáticos. “La música es algo muy emocional y algo muy personal, incluso como oyente”, advirtió. Y describió: “Con mi música, y para quien la escuche, creo que no soy para nada la mejor cantante del mundo. Pero nadie puede cantar mis canciones como yo”.

Así, la icónica artista reveló que no le gusta que otros artistas interpreten sus canciones propias. “No las escribieron. Nadie puede cantar mis canciones como yo y punto. No pueden cantar. Las letras no son suyas. Y no creo que nadie más deba cantar mis canciones”, aseveró entre risas.

Posteriormente, la artista hizo referencia a la versión que Aretha Franklin interpretó de “Rolling in the Deep”, en 2014, tres años después de su lanzamiento inicial. “No me importa cuando lo hagan, pero solo digo que nunca podrán expresarlo de la misma manera en que yo no puedo cantar las canciones de otras personas”, destacó.

Y añadió: “No escribí las letras y no puedo cantar tan bien como ellas. Pero es que elegiría esto cualquier día. Además, el letargo que produce, para mí, es fantástico”. A su vez, reveló su fuente de inspiración: “Tengo que esperar por un sentimiento. Si me pongo ansiosa, es cuando sé que tengo que ir al estudio”.

En la entrevista, Adele abrió su corazón y profundizó acerca de su amor por la música y la inspiración en sus canciones. “Creo que soy una persona increíblemente triste y creo que heredé mucha tristeza. Soy muy empática y muy sensible. Y no puedo dejar las cosas muy fácilmente. Es como si tuviera las piernas huecas, pero simplemente están llenas de cosas que creo que voy superando o que no me afectaron”, apuntó.

