Guillermina Valdés y Joaquín Furriel se separaron tras más de un año de amor: por qué no funcionó

A poco más de un año de haber iniciado su romance, Guillermina Valdés y Joaquín Furriel habrían decidido tomar caminos distintos. Según revelaron este jueves 27 de junio en LAM (América TV), la empresaria y el actor están separados hace veinte días.

Joaquín Furriel y Guillermina Valdés se conocieron en el Lollapalloza 2023 Daniele Venturelli - Tuti Remix

Como ocurre de lunes a viernes, esta noche el programa que conduce Ángel de Brito inició con un enigmático: la separación de dos celebridades. “Los dos son famosos, los dos tienen carreras, muy distintas, los dos pasaron por la actuación. Hay cine, hay teatro, hay televisión. Ella estuvo en el Bailando, con mucho protagonismo, hay un touch de LAM, han pasado por acá, pero no es gran pista. Los dos tienen hijos por separado, los dos han salido con famosos muy importantes. Él ha tenido varios romances, pero su pareja más recordada es una actriz y ella ha tenido dos parejas muy famosas, los dos productores”, señaló el periodista en modo de resumen.

Una vez que ‘los angelitos’ ya tenían en mente quiénes eran los protagonistas de la noticia, Fernanda Iglesias interrumpió: “No funcionó”.

Fernanda Iglesias fue la encargada de anunciar la separación (Foto: captura TV)

La panelista fue la encargada de hablar con la modelo, quien le dio detalles de lo ocurrido: “Hace 20 días están separados. Hablé por teléfono con Guillermina porque tuve la intuición de que se habían separado. Le escribí a ella y me llamó. Le agradezco mucho el llamado porque ahí me aclaró bien lo que había pasado”.

Asimismo, la periodista mencionó que no fue por la distancia. “Me dijo que tuvieron un año hermoso, que no fue por terceros en discordia, que no fue por la distancia, porque él está trabajando en España”, agregó.

E indicó cuáles fueron las palabras de la exesposa de Sebastián Ortega: “Aprovechamos todos los momentitos que podíamos estar juntos, pero no funcionó como pareja”.

Para cerrar, la empresaria completó: “Lo requiero, voy a hablar siempre bien de él, pero viste cuando te estás conociendo con alguien que decís ‘no funciona esto’. Se acabó. Fue todo en armonía y a cualquier persona que me pregunte por él le voy a hablar bien porque es un tipo extraordinario”.

Cabe recordar que los actores se conocieron en el Lollapalooza de marzo de 2023, pero recién en octubre del año pasado Yanina Latorre confirmó el vínculo, de modo enigmático.

“Podríamos calificarlo como romance, visita higiénica, se sacan las ganas, encuentros sexuales”, dijo en aquel entonces sin decir de quiénes se trataba. Minutos más tarde, después de nombrarlos, la mediática sostuvo: “A él no le gusta lo mediático, debe estar incómodo en este momento”.

Después de aquella bomba, Socios del espectáculo (eltrece) fue en busca de la palabra del intérprete de Sergio Dayán en Descansar en paz (2024), quien brindó detalles de su relación. “En el Lollapalooza nos conocimos. Charlamos ahí un ratito, yo ahí justo me tuve que ir a filmar afuera de Argentina, así que cuando volví, nos conocimos. Hace ya cinco meses de esto...”, detalló.

Y explicó por qué decidieron esconderse un tiempo: “Estuvimos varios meses, hasta que hace poquitito decidimos resguardar la intimidad, que es algo que nos gusta mucho (...) Para mí eso es muy importante. Le doy mucho valor. Además, como mi laburo es la ficción, imaginate si yo empiezo a ficcionalizar mi vida, todo empieza a ser un poco esquizofrénico para mi manera de ser. Se me arma un quilombo”.

