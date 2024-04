La reacción de Guillermina Valdés tras ser acusada de tener una deuda millonaria

Escuchar

Este miércoles, se conoció que Guillermina Valdés tendría una deuda millonaria junto a uno de sus exsocios, el diseñador Fabián Paz, con quien fundó una empresa de zapatos. Según explicita la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central (BCRA), se encuentra en la situación 5, es decir, “irrecuperable”. Ante esto, la artista se expresó mediante sus redes y aclaró todo.

A raíz de las versiones que circularon sobre la deuda de Valdés, LA NACION accedió al informe que atestigua uno por uno los datos en los que se indican que entre 2020 y 2022 se realizaron pagos por parte de la empresa PazValdez S.A. con cheques “sin fondo”. La cantidad asciende a 62 y el monto total de deuda sería de $64.240.797,94. En tanto, el BCRA aclara que esta información fue “conformada por datos recibidos de los bancos, que se publican sin alteraciones, de acuerdo con los plazos dispuestos en el artículo 26, inciso 4 de la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales”. En este caso, la entidad informante sería la financiera: GARANTIZAR SGR.

El informe del BCRA que señala la deuda de la sociedad anónima (Fuente: Captura de imagen BCRA)

Luego de la revolución que causó este hecho, Guillermina publicó en su cuenta oficial de Instagram una historia temporal en la que presentó su punto de vista ante la deuda que indicaría el BCRA. “Ante la situación sobre mi situación financiera, vinculada con cheques impagos, deseo aclarar en forma personal, no he suscrito ningún título que no haya sido debidamente acreditado por su depositante”, comenzó.

El detalle de la deuda de la sociedad según el BCRA (Fuente: Captura de imagen BCRA)

Y agregó: “PazValdez S.A. de la que soy integrante como socia, atravesó hace tiempo una situación financiera que le impidió atender en tiempo oportuno compromisos asumidos mediante el libramiento de cheques, que hasta la fecha, han sido todos cancelados a tus tenedores”.

El descargo y las explicaciones que Guillermina Valdes dio desde sus redes (Fuente: Instagram/@guillevaldes1)

Por último, señaló tajante: “La prueba más fidedigna de lo que digo, es que no existió, ni existe en la actualidad un juicio que involucra, ya sea a la empresa, como a mi forma personal”.

De esta manera, a pesar de la información que se detalla en el BCRA, Guillermina Valdés dejó en claro que la deuda que figura a nombre de la sociedad que fundó, ya no existiría y que saldó todos sus impagos.

Las vacaciones de Joaquín Furriel y Guillermina Valdés en Europa

Antes de que se destapara la polémica por la presunta deuda, Joaquín Furriel y Guillermina Valdés mostraron las idílicas imágenes de su paso por Bélgica. Los actores blanquearon su relación en octubre de 2023 a LA NACION, en medio de los rumores de romance que persistieron durante varias semanas.

Desde ese entonces, en las redes sociales se animaron a compartir fotos y videos de su vida juntos. En sintonía con ello, ambos viajaron a principios de abril a Europa; en particular, compartieron su paso por Brujas, una de las ciudades más románticas de Bélgica, que en ocasiones es comparada con un pueblito de un cuento de hadas.

Valdés le dedicó un romántico mensaje a Furriel Instagram: guillevaldes1

A pesar de la dinámica laboral ajetreada, los actores se hicieron un espacio para poder disfrutar de unas vacaciones juntos y demostraron que hacen lo posible por verse más. Cada vez que pueden, realizan alguna escapada de viaje para poder compartirla.