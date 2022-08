Guillermo Coppola reveló el insólito pedido que le hizo Susana Giménez cuando le dijo que aparecerá en su serie

Las series biográficas se convirtieron en uno de los recursos más utilizados por las productoras. Con una figura del espectáculo, política o deporte en primera plana, el desarrollo se apoya en la vida de esa persona, en cómo construyó su éxito y, también, los momentos más oscuros, el detrás de escena y el reconocimiento de gran parte del público (y sus consecuencias).

Bajo esos lineamientos y otros detalles que serán el hilo conductor de la historia, el histórico representante Guillermo Coppola tendrá su serie que se transmitirá por Star+. Con varios elementos a destacar, sumado al componente principal de la gran amistad que tuvo con Diego Armando Maradona, se recorrerá toda su vida, que estuvo rodeada de lujos y amistades con muchísimas celebridades del mundo del espectáculo nacional e internacional.

En diálogo con el programa Intrusos (América), Coppola salió al aire y fue entrevistado por la conductora Florencia de la V y todo su panel de periodistas que lo interpelaron para sacarle algunos detalles de su serie documental. “Me emociona que hagan una serie de mi vida. Es un regalo a esta altura de mi vida que tantas plataformas se hayan interesado en el desarrollo de una serie. Estoy súper agradecido. No a todos les pasa”, aseguró, con cierto orgullo, en el móvil.

Guillermo Coppola reveló el insólito pedido que le hizo Susana Giménez

Aún sin confirmación oficial, la producción llevaría el nombre de “Guillermo Coppola, el representante” y contará con la representación de varios famosos como Daniel Scioli, Alejandra Pradón y Susana Giménez. A la hora de continuar con las preguntas, la periodista Marcela Tauro indagó sobre la presencia de la Su y cómo fue el ínterin de la charla telefónica que tuvieron.

“¿Es cierto que vos la llamaste a Susana para avisarle que iba a estar en la serie?”, consultó Tauro, quien mantiene una estrecha relación con ambos y, según develó Coppola, estaba enterada de un audio que circuló de ellos mediante WhatsApp. “Sí. Fue la antítesis de lo que hicieron conmigo (por la serie de Maradona), que no me llamaron, que me usaron. ¿Pero sabés lo que le pedí yo a la productora? Que me digan quiénes van a estar. Y me dijeron: ‘Susana, Daniel Scioli, Karina Rabolini y Alejandra Pradón”, enumeró el protagonista de la historia, quien además aprovechó para deslizar una chicana a los productores de la serie del astro argentino que se lanzó por Amazon.

Con el glamour y la exclusividad que rodea a la diva de los teléfonos, Coppola decidió hablar con Susana para comentarle su rol dentro de la trama y justamente ella, enterada de los rumores, sorprendió al representante: “Entonces, yo agarré el teléfono, me tomé el tiempo, y le dije: ‘Su, soy Guillote’. Y ella me dijo: ‘¿Quién va a hacer de mí? ¡Fijate cómo la visten!’”, comentó, lo que provocó una carcajada general en el estudio de televisión, a sabiendas de lo puntillosa que es la conductora con los detalles que rodean a su imagen pública.