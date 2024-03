Yuyito González arremetió contra la serie de Guillermo Coppola y la polémica escena del embarazo

Escuchar

El 15 de marzo se estrenó Coppola, el representante, la ficción que narra la vida de Guillermo Coppola tras el ascenso futbolístico de Diego Maradona. Como era de esperar, tuvo muchas repercusiones y no estuvo ajena de las polémicas. Una de ellas involucra a su ex, Amalia “Yuyito” González, y a Bárbara, la hija que tienen en común. La conductora habló sobre el tema y no se calló nada. “Fue un shock”, aseguró.

Guillermo Coppola y Yuyito González vivieron un intenso romance y tuvieron una hija juntos

En 1983, cuando Guillermo Coppola trabajaba como empleado bancario, conoció a Yuyito González, la vedette del momento de la Argentina. Vivieron un apasionado romance que duró cuatro años y coincidió con el momento en el que él empezó a representar futbolísticamente a Diego Maradona. Parte de toda esta historia se retrata en la reciente serie disponible en Star Plus.

En el primero de los seis capítulos se ve a Coppola -interpretado por Juan Minujín- ya instalado en Italia, cuando Diego era la estrella del Napoli. Allí también está la vedette, personificada por Mónica Antonópulos. Pero, en la pareja se produce un quiebre cuando ella le comunica que está embarazada.

Otros tiempos, otros amores: Coppola y Yuyito (los reales) llevan a su hija Bárbara

“Dejamos pasar esta bendición. Yo conozco un médico, un tipo, un señor serio y esperamos. ¿Qué decis?”, es la frase que Coppola pronuncia en la ficción. Sin embargo, este diálog nunca habría pasado, según las declaraciones públicas de Yuyito González.

“La escena del embarazo fue un shock, fue una especie de golpe que recibí y me shockeó. En realidad nuestra historia real fue todo lo contrario, no fue así”, aseguró en una entrevista Intrusos (América). A su vez, contó que desde hace dos años, cuando se comenzó a idear la ficción, supo que cuando llegara el momento del estreno ella debía “hacerle frente” a su contenido y a las repercusiones.

La escena de Coppola, el representate, en la que la pareja presenta en el programa de Susana Giménez a su hija

Su gran preocupación fue cómo se sentiría su hija Bárbara Coppola al ver la serie: “Ella me tranquilizó a mí, me decía que es ficción y que sabía cómo era papá. Yo apenas me enteré, lloré. Yo no lo había visto, me contó Laura Ubfal, yo estaba en un supermercado y no podía reaccionar muy fuerte. Llegué a mi casa y lloré porque me dolió mucho”, detalló sobre su reacción al enterarse de la polémica escena. La hija de la expareja tiene en la actualidad 36 años y le dejó en claro a González que le cree y todo lo demás es una ficción.

En otra parte de la entrevista, la conductora habló del papel que jugó Diego Maradona en su separación de Coppola. “Fue un factor importante, no el único, porque uno nunca sabe qué cosas hubiésemos empezado a desentonar entre los dos. Él tuvo mucho que ver, pero desconocemos que haya sido lo único”, sentenció.