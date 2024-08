Guillermo Coppola habló sobre el noviazgo entre Javier Milei y Yuyito González

Escuchar

Con la conductora Amalia “Yuyito” González en el centro de las noticias por su reciente noviazgo con el presidente Javier Milei, a quien besó en público en una actividad el martes por la noche en el exCentro Cultural Kirchner (CCK), apareció la reacción de su ex, Guillermo Coppola, que le hizo un reclamo al Presidente y habló sobre la posibilidad de compartir una Navidad todos juntos.

Coppola estuvo en pareja con Yuyito hace mucho tiempo, entre 1983 y 1987, y tuvieron una hija juntos, Bárbara, que fue la primera de ella y la segunda de él.

En el programa de La 100 donde es panelista, el exrepresentante de jugadores reveló que no dialogó con la exvedette sobre su nueva relación sentimental. “No hablo de temas que me hacen daño”, aseguró.

En un diálogo con su compañera, la periodista Marcela Tauro, indicó que no se ponía mal por la actitud de su expareja, sino por la de Milei. Es que, según explicó, ambos tienen un vínculo y hubiera preferido que el mandatario se lo contara.

“Tengo una buena relación [con Milei]”, contó Coppola, quien comentó que, en oportunidades anteriores, otros hombres que quisieron estar con González lo consultaron previamente con él.

“Lo hizo gente que no me conocía en su momento, empresarios del exterior... Recuerdo uno de México, muy importante, dueño de Televisa, el Tigre Azcárraga, que no salió con Yuyito, pero tenía intención”, dijo, sobre un momento en que él ya no era pareja de la actual conductora de Ciudad Magazine. “Yo ya había dejado de ser [su novio], pero igualmente me llamó”, indicó.

Después, contó que tampoco intentó charlar del vínculo entre Milei y su ex con su hija Bárbara. “Porque ¿qué digo?”, se preguntó Coppola, quien sin embargo admitió que a Yuyito “se la ve bien”.

El primer beso público entre Yuyito González y Javier Milei Captura

Pese a su incomodidad por no haberse enterado de la relación a través de los protagonistas, Coppola se mostró dispuesto cuando sus compañeros le preguntaron si pasaría una Navidad junto a su ex, su hija, Milei, la hermana Karina y los perros. “Totalmente”, respondió sin titubear, aunque puso un reparo.

“Si es en Olivos, no voy. En mi casa... La puedo hacer en casa”, cerró.

Un noviazgo tipo “Romeo y Julieta”

Hace un tiempo, Yuyito sostuvo a LA NACION sobre su relación con Coppola: “Me sedujo su simpatía, su gracia, era muy atento, generoso, pero sobre todo era muy divertido. Nuestro amor era muy mágico y siempre dije que éramos Romeo y Julieta, porque era un amor muy hermoso. Y me separé cuando vi que eso tambaleaba y empezaba a desarmarse el idilio. Fue justo cuando apareció Maradona en nuestras vidas. Entonces tomé esa decisión, de no estar más en esta relación aún amándolo”.

Coppola y Yuyito González cuando eran pareja

Los dos se encontraron por primera vez cuando él todavía era bancario y al mismo tiempo representaba a jugadores de Boca. “Nos conocimos en julio del 83 y nos separamos en mayo del 87. Bárbara nació el 20 de febrero de ese año”, precisó González.

