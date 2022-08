Wanda Nara, entre la supuesta crisis que vive con Mauro Icardi y una denuncia de una empleada que asegura que fue “olvidada” en Italia

Pasadas las ocho de la noche del martes, Wanda Nara llegó a su local del shopping de Avellaneda para saludar a las fanáticas que la esperaban detrás de un vallado. Sonriente, incluso posó y sonrió a la cámara de un celular junto a su doble, una chica igual a ella que se acercó para conocerla. De mucho mejor humor que el lunes, cuando llegó al país, la mediática empresaria charló de todo con Alejandro Guatti: su relación con Mauro Icardi, la crisis que se rumorea que atraviesan, los posteos de la China Suárez, las canciones de Rusherking en sus historias, el presente sentimental de su mamá y su hermana y la denuncia pública que una exempleada hizo trascender porque, asegura, la dejaron “olvidada” en una casa de verano en Milán .

“¿Extrañabas Buenos Aires?”, arrancó el movilero de Intrusos. “Siempre extraño un montón. Siempre que me voy pienso y planeo cuando voy a volver”, confesó la rubia. Luego, reveló que en este momento está muy bien y muy tranquila y cuando le preguntaron sobre Mauro Icardi -si está sola, sí se separó o sí está en crisis- fue contundente: “Prefiero no hablar de eso”, disparó. “El que calla otorga”, le devolvió el periodista, y sin dar más detalles, la empresaria miró a los ojos al cronista y se sinceró: “A vos no te puedo mentir”. Durante la pregunta, Wanda hizo un llamativo gesto que luego la mesa analizó en detalle: se sacó el anillo de casada y se lo volvió a poner, en un gesto que pareció inconsciente pero también premeditado .

Consultada por la foto que compartió en su cuenta de Instagram la China Suárez comiendo pizza inmediatamente después de su descargo público -Wanda le pidió a sus seguidoras que coman el clásico plato italiano “sin culpas” luego de recibir críticas por su cuerpo-, la empresaria aprovechó para pegarle a la actriz. “Hay chicas a las que les gusta seguir mis pasos y me parece muy bien”, expresó. Además, habló de la historia que ella publicó y que musicalizó con un tema de Rusherking, el novio de la ex Casi Ángeles. “No lo hice a propósito”, aseveró.

Sobre los rumores que indican que tanto Zaira Nara como Nora Colosimo se separaron de sus respectivas parejas, primero Wanda se desentendió del tema, pero luego negó las rupturas. De hecho, aclaró, tanto su mamá como su hermana se encuentran en su casa de París junto a sus hijas, Francesca e Isabella. Sobre el final de la nota, la mediática le puso punto final al escándalo que protagonizó con su marido y con Suárez durante los últimos meses del año pasado: “Ya está cerrado”, dijo sobre el “WandaGate”.

Escándalo en Milán

Además de los conflictos de pareja y los escándalos amorosos, a Wanda Nara se le abrió otro frente de batalla: según contaron en el envío de América TV, Carmela, una exempleada de la empresaria, la acusó de abandonarla en Milán en una casa de campo sin pagarle y sin hacerle los papeles legales para permanecer en Italia, tal como -aseveró- le había prometido .

Según informó Marcela Tauro, Wanda la habría llevado a Italia antes de la pandemia y hoy, sin nadie que le pague ni arregle su problema legal para volver al país, vive gracias al jardinero que le lleva comida. “Te voy a blanquear, dice acá. Te voy a sacar el permiso acá en Francia para que puedas trabajar”, le dice la señora a otra persona en los audios que pasaron en el programa mientras explica su situación de indocumentada en Italia.

“ No tengo ninguna empleada que se llame Carmela”, fue la primera reacción de la empresaria cuando le consultaron por las declaraciones de la mujer. “Tengo un montón de gente que trabaja para nosotros” , explicó, y aseguró que no le sorprende que esta persona haya salido a hablar de ella porque no es la primera vez. “Han salido a decir que no le daba leche a mis hijos”, repasó, y de inmediato reflexionó al respecto: “Lamentablemente, el conflicto a veces genera mucha explosión y las aclaraciones no”, disparó y recordó un juicio que finalmente ganó.

Luego de poner al aire la nota, Tauro desmintió a la empresaria y contó que tras enterarse del contacto de la mujer con la prensa, Wanda le escribió para increparla. “Carmen, me dijeron que llamaste diciendo que no te pago. ¿Es un chiste? ¿Con quién estás hablando? ¿En la tele? ¿Que yo no te pago? ¿Que no tenés papeles?”, le habría escrito la modelo según la captura de pantalla que mostraron en el programa de chimentos.