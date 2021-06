Guillermo “El Pelado” López volvió a la TV: “Cuídense mucho, el Covid no es joda”

El conductor Guillermo “El Pelado” López volvió este sábado a sus dos trabajos, después de haber estado un mes aislado por coronavirus. Por la mañana, lo hizo en La 100 99.9, en el Ranking Yenny de 9 a 13; y, por la noche, lo hizo en Santo Sábado por la pantalla de América.

“Buenas noches, como está mi compañera - en referencia a Nicole Neumann la co-conductora del ciclo producido por Jotax - le cuento a la gente que di Covid positivo hace un mes y la verdad la pase complicado, con lo cual no los quiero amargar con esto, no lo quiero hacer largo, pero cuídense mucho, porque el Covid no es joda”, expresó “El Pelado”, en el inicio de la emisión. Luego, continuó´: “Acá estoy recuperado, estoy al 50 %, pero con ese 50% les vamos a hacer la noche”. Con aplausos que se oían en el estudio, cerró con un agradecimiento a todos los que lo cuidaron. El conductor mencionó a su compañera Nicole, que le mandaba mensajes, y, principalmente, a su mujer, Nella Ghorghor, a quien definió como “una compañera incondicional”.

López confirmó, el 18 de mayo, que dio positivo para corovanirus, tras enfrentar un hisopado por protocolo, después de haber atravesado algunos días con síntomas. “Me enteré y estoy asimilando la situación”, había contado ese día el conductor a LA NACIÓN.

La noticia se había dado a conocer por el mismo canal, por parte de la periodista Marcela Tauro, que lo contó durante el programa Fantino a la Tarde. El programa de Fantino es producido por Jotax, igual que el del “El Pelado”.

Durante los sábados que estuvo ausente, fue reemplazado por Gabriel Shultz. El periodista, como también integra Los Mammones, forma parte de la producción de Jotax en América.