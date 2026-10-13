Gustavo Yankelevich habló tras el comunicado de Darío Giordano y explicó por qué fue sobreseído

Gustavo Yankelevich volvió a hablar sobre la denuncia de su nieto Valentín luego de que se hiciera público el descargo de su exyerno Darío Giordano, quien rechazó las acusaciones en su contra y apuntó contra el productor televisivo por el supuesto poder que utilizó para instalar su versión en los medios. El empresario de 76 años también explicó el motivo por el que el exmarido de su hija Romina Yan fue sobreseído en la causa que lo investigaba por violencia y maltrato contra sus hijos varones.

“Él dijo que fue sobreseído, pero fue porque la causa cayó, no porque no haya sido culpable. No es inocente”, explicó este martes por la mañana. Yankelevich detalló que las pericias fiscales obligaban a sus dos nietos a encontrarse cara a cara con su padre y que, debido a que los niños “le tenían miedo” y se negaron, la causa se cerró sin una condena.

La notificación que hizo pública Giordano expresa que la causa por “lesiones leves agravadas por el vínculo” fue archivada por prescripción, es decir, porque pasó demasiado tiempo sin que el proceso avanzara hasta una sentencia firme.

Valentín y Franco Yankelevich viven con su abuelo desde hace años

“La gente de la Oficina de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes actuó de oficio al tratarse de golpes y violencia; ellos hicieron la denuncia penal, no nosotros. Lo que nosotros queríamos era la tenencia, no hacerle un juicio al padre”, explicó Yankelevich en diálogo con Radio Mitre. “Ellos lo veían y se hacían encima, tenían pánico. Cuando citaron a los chicos para la cámara Gesell, ellos fueron, iban a entrar pero el que estaba parado en la puerta era el padre. Me dijeron que no podían hablar porque él estaba parado ahí”, relató.

El productor de televisión detalló que le comunicó la situación a la fiscal responsable y que ella le respondió que Giordano estaba amparado por la ley y tenía permitido estar ahí. “Yo les dije: ‘Chicos, no va a salir’, y ellos me dijeron que no les importaba porque igual no le iban a hacer un juicio. Fui a hablar con la fiscal y le dije ‘los chicos se van’. Ella respondió: ‘Si ellos se van, esto se cierra’”, recordó.

Sin embargo contó que más tarde Valentín, el menor de los dos hermanos varones, tuvo que enfrentarse a su padre. “La asistente social dijo que le pidieron que se vea con el padre y él no quería, así que la causa iba a seguir. Yo le pedí a Valen que hiciera el encuentro en la oficina de los asistentes sociales así esto se terminaba. Pusieron la fecha y se encontraron los dos ahí; le dijo de todo y ese día me dieron la tenencia definitiva”, señaló.

Sobre su situación ante la Justicia, en el comunicado Giordano insistió con que fue “sobreseído”. “Nunca nadie apeló y no hubo pruebas, todo fue una maniobra para poner la perimetral y ganar tiempo, los chicos fueron víctimas también. Es una triste historia”, dijo el padre en el texto que compartió en sus redes sociales.

El exmarido de Romina Yan —con quien estaba casado al momento de la muerte de la actriz, el 28 de septiembre de 2010— también apuntó contra su exsuegro y deslizó que utilizó su posición para imponer su versión de la historia. “Me resulta profundamente injusto que una historia familiar tan dolorosa termine convertida en una disputa pública en la que parece tener más razón quien tiene más poder para hacerse escuchar”, acusó Giordano.

Giordano y Yan en su época de pareja

Este martes Yankelevich respondió a esta acusación. “Los chicos están contando la verdad, no ‘su’ verdad. No hay nada de poderoso ni nada. Estuvimos tres años y medio lidiando en Tribunales. Primero un juez; después una jueza que siguió el caso; más tarde una apelación de él que fue a Casación”, contó el empresario y remarcó: “Ellos lo grabaron, presentaron como pruebas videos y varios audios. Yo tenía un objetivo: salvar a los chicos de ese infierno. Esto no es de un tipo poderoso, es de un abuelo. No habla un empresario, habla un abuelo que le puso mucha garra a que esto suceda, a que los chicos salieran adelante”.

También contó cómo fue la reacción de su nieto Valentín —quien hizo pública la denuncia al contar lo sucedido en una entrevista— al leer el comunicado de su padre. “Me llamó Valentín y me dijo: ‘¿Vos leíste esto? Tenía la posibilidad de pedir perdón, de decir que se equivocó. Lo hubiera dejado mejor parado que insistir con que es inocente y no tiene nada que ver…’. Pero cada uno es lo que es", reflexionó.

Luego Yankelevich cerró: “Los que niegan pueden ser psicópatas que niegan todo. Nosotros aprovechamos para ver si esto puede servir para que los chicos que tienen temas en su casa tengan la oportunidad de ser escuchados. En las familias hay algunos que niegan y otros que la dejan pasar: a los que niegan no se les va a pedir que no nieguen, pero a los que la dejan pasar, que no lo hagan, que se metan. Es un daño físico y psíquico, y cuesta remontarlo después”.

El descargo de Giordano

En su posteo tras las acusaciones de uno de sus hijos con Romina Yan —además de los dos varones tienen una hija menor, Azul—, Giordano no sólo rechazó las acusaciones sino que cuestionó las declaraciones de Yankelevich. “Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia. Estas cuestiones fueron objeto de una causa judicial y considero importante que se conozca lo que efectivamente resolvió la Justicia, se trata de una causa en la cual fui sobreseído en el año 2018. Como siempre sostuve, esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron y por lo tanto nunca fueron comprobados”, dijo en el mensaje.

Primera parte del comunicado de Giordano

“Además de Franco y Valentín, tengo dos hijos más, Azul y Dante. Estoy seguro que ellos no reconocen vivir ni haber vivido ninguna situación como las que escuchamos estos días en los medios”, deslizó sobre su relación con la nieta menor de Yankelevich y Cris Morena, y añadió: “Siempre me resultó extraño que alguien ayudara a salir de un hogar supuestamente violento a dos menores y dejara allí a una pequeña de apenas siete años. Hoy una hermosa mujer de 20, que estudia en el exterior, y cada vez que retorna al país vuelve a nuestra casa”.

No obstante, reconoció las dificultades por las que pasó cuando murió Yan y dijo: “Es posible que, en ese momento de duelo y dolor, yo no haya estado a la altura de lo que él y Franco necesitaban. Les pido perdón por eso y puedo entender su angustia”.

Aún así, aseguró que no discutirá públicamente con su hijo. “No voy a responderle a través de los medios de comunicación. No voy a cuestionar sus sentimientos ni a exponer episodios de nuestra intimidad familiar para intentar demostrar que tengo razón. Lo amo y siempre lo amaré con toda mi alma, como lo amamos con Romina desde el momento que decidimos traerlo a este mundo”, manifestó Giordano.