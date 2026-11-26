A pocos días de cumplir 48 años, Benjamín Vicuña compartió una salida al cine con su novia, Anita Espasandín, y se tomó unos minutos para responder las preguntas de la prensa. El actor chileno habló de su reciente viaje a Uruguay, donde coincidió con Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi en el cumpleaños de unos amigos, explicó por qué prefiere mantener en privado las conversaciones que tienen que ver con sus hijos y desmintió las versiones de una crisis de pareja.

En diálogo con un grupo de cronistas, Vicuña aclaró que el motivo de su viaje a Carmelo fue el festejo que organizaron la diseñadora Natalia Antolín y su marido, Ever Miguez Schettini, a quienes conoce desde hace años. La celebración también contó con la presencia de Suárez y el futbolista.

Suárez e Icardi coincidieron con Benjamín Vicuña en una fiesta en Carmelo

“Se habló de un casamiento. No. Era el cumpleaños de Nati y Ever, que son amigos que quiero mucho hace muchos años. Fue una fiesta preciosa donde los protagonistas son ellos, así que no voy a hablar de otra cosa que no corresponde”, explicó. También contó que hizo malabares con su agenda laboral para poder asistir: “Hice un gesto de amor importante en ir porque tenía que estar el domingo filmando en Chile. Estuve poquito, pero pude darle un abrazo a mis amigos y eso es lo importante”.

Cuando le preguntaron si había tenido oportunidad de conversar con su expareja, Vicuña evitó dar precisiones y volvió a destacar el cariño que lo une a los anfitriones. “No, nunca va a ser incómodo poder estar en el cumpleaños de amigos que uno quiere tanto”, respondió cuando uno de los cronistas quiso saber cómo había vivido la situación. “No por el cumple”, le aclaró el periodista, en alusión a la presencia de Suárez. “No, somos adultos”, sentenció el actor.

La exposición de sus hijos y su vida entre la Argentina y Chile

El encuentro se produjo en medio del conflicto mediático y judicial que enfrenta a la China Suárez y Mauro Icardi con Wanda Nara. En ese contexto, los cronistas quisieron saber si Vicuña había tenido la oportunidad de conversar con la ex Casi Ángeles sobre la exposición mediática de sus hijos. “Esas cosas se hablan en privado”, contestó con firmeza.

La China Suárez y Benjamín Vicuña mantienen sus charlas lejos del alcance de la prensa

“¿Sentís que te da la derecha el tiempo en esto de preservarse siempre?”, le preguntó otro periodista. Serio, el actor rechazó la idea de que hubiera algo que demostrar. “No, nada da la derecha. El tiempo acomoda algunas cosas, por supuesto”, sostuvo, antes de explicar cómo organiza su vida y qué lugar ocupan sus hijos entre sus prioridades. “No es ningún esfuerzo. Es lo que tengo que hacer y lo que corresponde. Estar acá con mis hijos, con mi vida. Soy feliz”.

Radicado en la Argentina, pero con compromisos laborales que lo llevan frecuentemente a su país natal, Vicuña reconoció que no siempre es fácil repartir su tiempo entre los dos países. “Cuando estoy en Chile, también la prensa, mi familia y mis amigos me dicen: ‘Dale, loco, tenés que estar acá’. Bueno, la verdad es que estoy repartido, tengo el corazón así. Mi origen, mi familia, mis amigos del colegio y la universidad están en Chile, pero acá tengo lo más importante en mi vida, que son mis hijos”.

Qué dijeron Benjamín Vicuña y Anita Espasandín sobre los rumores de crisis

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín Costa 7070

Juntos desde hace dos años, Vicuña y Espasandín mantienen una relación de bajo perfil. Sin embargo, en las últimas semanas circularon versiones de que estarían atravesando un momento difícil. El 17 de noviembre, en Intrusos (América TV), se especuló con que los conflictos entre el actor y su expareja habrían generado cierto desgaste en la pareja.

“Anita está conmigo. Obviamente que no le gusta tanto la exposición”, señaló el chileno. Y, al repasar el origen de los rumores, agregó: “Arrancó todo con una supuesta pelea en un aeropuerto. La verdad es que me ha acompañado, me bancó en Chile, en España, así que es una mega compañera”. Tras desmentir aquel supuesto episodio, reflexionó: “Uno se tiene que cuidar un poquito más”.

El intercambio terminó con una carcajada generalizada cuando uno de los cronistas le recordó que también se había hablado de supuestos celos de Espasandín a raíz de las versiones que lo vincularon sentimentalmente con Graciela Alfano. “Bueno, ya con esto... cerramos”, lanzó Vicuña, entre risas.

Habitualmente reservada en lo que respecta a su vida sentimental, esta vez Espasandín sorprendió al detenerse a conversar brevemente con el movilero de Desayuno Americano. Cuando el cronista le confesó que le había llamado la atención verlos juntos después de los rumores, la empresaria se mostró desconcertada. “¿Por qué?”, preguntó. “No hubo crisis nunca. Estamos acá”, aseguró, antes de advertir que la estaban apurando para ingresar a la sala. Y, con una sonrisa, se despidió: “Un beso para todos. Ahí está Benji, vayan a buscarlo a él”.