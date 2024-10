Habló la exsuegra de Roberto García Moritán y lo destrozó: “En algún momento se darán cuenta quién es”

Escuchar

En medio de la escandalosa separación de Roberto García Moritán, Carolina ‘Pampita’ Ardohain se encuentra en Chile por compromisos laborales; sin embargo, las especulaciones y los conflictos no cesan. Tanto es así que, en las últimas horas, apareció la exsuegra del ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires y fue fulminante en sus declaraciones sobre su experiencia con él.

Se trata de María Eugenia Zorzenón, la mamá de Camila Velasco, quien salió durante cuatro años con el político. En un audio que dieron a conocer en el programa A la tarde (América TV), la mujer fue categórica al hablar sobre Moritán, dejando en claro que tiene malos recuerdos de aquel tiempo compartido con él. “Todo lo que digan en todos los programas, se quedan cortos con respecto a esa persona”, comenzó diciendo, dejando entrever posibles conflictos que vivieron en el pasado.

En esa misma línea, la exesposa de Sergio Velasco Ferrero compartió una reflexión sobre cómo los defectos de las personas tienden a intensificarse con el paso del tiempo, sugiriendo que, lejos de diluirse, ciertos rasgos negativos de Roberto García Moritán siguen más que vigentes. “Las personas no cambian fácilmente. Creo yo, con mis casi 70, que los defectos se van agravando con el pasar de los años”, opinión la mujer, sembrando misterio sobre cómo fue la historia de su hija con el empresario gastronómico. “Imagino que en algún momento se darán cuenta quién es, que sé yo. Me preguntan qué pasó hace 15 años, yo conté que sé de esto y bueno, sé bastante”, sumó.

Roberto García Moritán y Camila Velasco salieron durante más de cuatro años

A pesar de la tensión que dejó en evidencia con su relato, la exsuegra de García Moritán hizo hincapié en el largo tiempo que pasó de esa historia, intentando alejarse de cualquier confrontación posible. “Camila está fuera del país y no descarto la posibilidad de que si me pasa algo, ustedes ya me conocen… Pero no creo que suceda nada porque es algo del pasado”, mencionó con temor.

Por último, agregó sin dar demasiadas precisiones al respecto: “Hay un problema que tuvimos hace mucho tiempo, no olvidado, no prescripto”.

Los escandalosos detalles del romance entre Roberto García Moritán y Camila Velasco

La suegra de Moritán dio detalles de cómo fue la relación de su hija con el exlegislador

En medio de especulaciones sobre las supuestas infidelidades y su carrera política, volvieron a surgir detalles sobre la relación que tuvo Moritán con Camila Velasco. A pesar de que esa historia quedó en el pasado, algunos elementos dan que hablar. Fue así que volvió a salir a la luz una entrevista que le hicieron en Socios del espectáculo (eltrece) a Zorzenón. Allí, la mujer reveló ciertas situaciones que la joven modelo atravesó durante su noviazgo con el empresario.

“Camila no tuvo suerte. No le tocó una racha maravillosa. Le tocó la época de compartir una hamburguesita con los hijos, comer fideos con manteca y zafaba porque tenía un barcito donde tenía tortas…”, contó.

Como si eso fuera poco, fue por más e insinuó que García Moritán tenía un estilo de vida austero, en contraposición al nivel de vida que lleva hoy por hoy: “Mi hija siempre se llevaba el agua y el papel higiénico a la casa de Roberto. No me hagan hablar más”. Para rematar, fue contundente y expresó: “Yo me alegro de que Roberto García Moritán no se haya casado con mi hija”.

LA NACION