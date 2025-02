Pampita le respondió de manera contundente a Roberto García Moritán: “Provocarme es meterte en una que no te conviene”

Carolina “Pampita” Ardohain no tiene pelos en la lengua. Y lo bien que hace. En pareja con Martín Pepa, y en un momento profesional inmejorable, la modelo no duda en salir al cruce de quienes la critican, ni tiene problemas en defender sus posturas sin medias tintas. Y por ese motivo es que sin muchas vueltas, le respondió de manera tajante a Roberto García Moritán.

Hace pocos días, García Moritán brindó una nota en la que expresó su malestar frente a los chats privados que mantuvo con Pampita, y que ella decidió hacer públicos. Y cuando a Carolina le preguntaron sobre este tema en el ciclo A la tarde, su postura fue muy firme. De ese modo, Ardohain expresó: “Vos viste cómo soy yo, con la verdad. No me gusta la mentira, y me vuelvo loca con esas cosas. Ahí había como un problema de fechas, él decía que hacía mucho que estábamos separados y yo salí en un segundo a decir: “No, no, pará, eso no es verdad”. Por eso mostré los chats, porque para mí era re importante decir cuándo había pasado todo , y tampoco quería que la gente piense que andaba en el Martín Fierro fingiendo algo, o que tengo relación con una persona por un interés comercial o político”.

Pampita Gerardo Viercovich - LA NACION

Más adelante, y decidida a exponer su verdad, Pampita continuó: “Yo estaba en un matrimonio en el que pensaba que estaba todo bien, y de un día para el otro me separé, y lo aclaré con los chats. No me gusta la mentira y provocarme a mí es meterte en una que no te conviene”.

En otro tramo de la nota, el cronista le consultó a la modelo qué opinaba sobre la postura de Lucila Fernández Llanos, madre de Moritán, cuando la acusó de “elegir el silencio para destruirlo”. Y sobre ese tema, Ardohain sentenció: “Me molestó porque no sabían la verdad, y opinaban desde un lugar de desconocer. Me enojé muchísimo y estoy enojada hasta el día de hoy. Esas cosas no las perdono. Hoy no tengo ganas de forzar cosas, hoy solo me junto con gente que me hace bien, que me quiere, que me cuida, y que me valora”.

El tenso cruce entre Moritán y Mariana Fabbiani

Mariana Fabbiani habló del fuerte cruce que tuvo con Roberto García Moritán en DDM (Foto: Captura de TV / América)

El viernes, Roberto García Moritán reapareció públicamente y tuvo un mano a mano con Mariana Fabbiani en El diario de Mariana (América). Sin embargo, en un momento de la charla la conversación se acaloró y el exministro de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires habló de “mentiras” y de “una campaña para desprestigiarlo” mientras que ella le aseguró que nunca hubo una bajada de línea y lo acusó de desafiar su propia credibilidad como conductora. Tras el tenso intercambio, la presentadora reflexionó sobre lo que pasó al aire y reveló la actitud que tuvo él cuando las cámaras se apagaron.

Roberto García Moritán estuvo en DDM y entre otras cosas se habló de su exposición mediática. “¿Creés que existió una campaña política en contra tuyo?”, le preguntó Fabbiani. “Definitivamente, pero decime vos, ¿no hubo una bajada de línea del canal para que hablen del tema?”, lanzó él, muy picante. La conductora lo desmintió y aseguró: “Nunca tuve una bajada de línea del canal sobre ningún tema. El día que la tenga, en este canal o en cualquiera, para decir algo, me voy a ir”. Sin embargo, el exfuncionario le dijo que no le creía y ella le respondió con firmeza: “Ahí estás desafiando mi propia credibilidad, eso no te lo voy a permitir”.

El tenso cruce al aire entre Roberto Garcia Moritan y Mariana Fabbiani

Tras el tenso ida y vuelta al aire con García Moritán, Fabbiani habló con LAM (América) y sostuvo: “La verdad que lo vi bien, lo vi con ganas de hablar. Lo vi muy frontal, muy honesto. Expresó su malestar con cómo los medios trataron el tema. Es entendible lo que él siente, pero también yo le traté de explicar desde este lado cómo son las cosas. A veces es difícil cuando estás en el medio de una situación de la que están todos hablando”.

“Creo que lo que él expresó es que creía que, por lo menos en este canal, había una bajada de línea para ensuciarlo, para hacer una campaña en su contra”, insistió Fabbiani y desmintió que eso haya sido así. “En este programa jamás, ni en este tema, ni en ningún otro. Es algo que yo nunca podría soportar, es mi límite, es mi credibilidad y todo. Nadie nunca me dijo lo que tengo que decir o qué no decir ni acá ni en otro canal. El día que suceda eso me voy a ir”, enfatizó.

LA NACION