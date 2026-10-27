Habló por primera vez el nuevo novio rugbier de Lourdes Sánchez: “Nos estamos conociendo”
Francisco Liotta confirmó que hace tres meses comenzó a hablar por WhatsApp con la bailarina y que por el momento disfrutan de ir conociéndose paso a paso
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A principios del mes de octubre, Lourdes Sánchez y Pablo “Chato” Prada confirmaron su separación después de 16 años de relación y un hijo en común, Valentín. A las pocas semanas también se filtraron fotos de la mediática junto a un misterioso hombre. Se trataba de Francisco Liotta, un rugbier y empresario correntino de 27 años, con el que la bailarina habría comenzado una relación al poco tiempo de poner punto final a su matrimonio.
En las últimas horas, las cámaras de Puro Show (eltrece) consiguieron la primera entrevista del joven, quien se mostró muy canchero y felizmente enamorado de Lourdes. Al parecer, sus primeros encuentros se dieron en su provincia natal por amigos en común. Cabe recordar que Sánchez preside desde hace ya algunos meses el Instituto de Cultura de Corrientes, lo que la hizo instalarse definitivamente en su ciudad.
“No, se fue dando con el tiempo. Naturalmente y genuinamente”, expresó Liotta al ser consultado por la prensa si conocía previamente a Lourdes de sus apariciones en televisión. Además, para desmentir los rumores que lo señalaban como el tercero en discordia en la separación, agregó: “Nos conocemos muy poco. De hablar hace tres meses”.
El joven también explicó que nunca tuvo contacto con los medios y que fue muy impactante para él ver su cara en los distintos programas de televisión y redes sociales. “No, la verdad que no. Cero. Me avisó en un momento que estaba por salir en LAM (América TV) y yo le dije: ‘¿Qué es LAM?’. O sea, escuché LAM, pero no sabía bien qué era", remarcó.
Este boom mediático también lo hizo encontrarse frente a frente con muchas fake news que salieron sobre su persona; pero lo que más le habría molestado es que muchos medios brindaron detalles de su familia y de dónde vivía. “Hay cosas que molestaron, por supuesto. La información íntima. Hay cositas que sí. Pero bueno, también lo entiendo y no me voy a enojar. Pero cuando hablan de mi familia, no me gusta”, dijo con tono serio.
Fue entonces que el notero le preguntó: “¿Te consideras perfil bajo?”. A lo que, entre risas, Liotta respondió: “Tan perfil bajo no soy, pero no me gusta andar en boca de todos. Tampoco soy perfil bajo, medio. Soy muy social”.
Al ser consultado sobre si existe la posibilidad de casamiento con su enamorada, el joven reconoció que todavía es muy pronto para hablar de esa decisión, pero que sueña con algún día convertirse en papá. “Hablamos hace tres meses. Tranquilo. Suave. Nos estamos conociendo. Tranqui”, aclaró.