Lourdes Sánchez confirmó su nueva relación tras separarse del Chato Prada: “Yo buscaba ser feliz”

A principios de octubre trascendió que, tras 16 años juntos y un hijo en común, Lourdes Sánchez y Pablo “Chato” Prada estaban separados y que ella volvió a rehacer su vida de la mano de Francisco Liotta, un rugbier y empresario de 27 años que vive en Corrientes, ciudad en la que ella también está instalada. Esta semana la flamante pareja viajó a Buenos Aires y, lejos de ocultarse, la bailarina confirmó el romance y con una sonrisa aseguró que “el corazón está bien”.

El lunes 26 de octubre, Sánchez y Liotta aterrizaron juntos en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery y, si bien él prefirió mantenerse al margen, ella habló brevemente con un periodista que la esperaba y se sinceró sobre su nuevo noviazgo. “El corazón está bien. Es una relación muy nueva y vamos muy bien”, sostuvo para el streaming Ya fue todo (Jotax Digital).

“El corazón está bien. Es una relación muy nueva y vamos muy bien”, dijo Lourdes Sánchez sobre su relación con Francisco Liotta (Foto: Instagram/@lourdesanchezok @franciscoliotta)

“Así es la vida, los cambios... Es un cambio importante en la mía. Fueron 16 años de relación con Pablo; entonces, obviamente, todo nuevo y sobre todo con un nene muy chiquito”, continuó en referencia a Valentín, el hijo de nueve años que tiene con el productor.

Por otro lado, en cuanto a Liotta, la presidenta del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes dijo: “Él no quiere hablar. No le gustan las cámaras. Imaginate no tiene nada que ver con este mundo. Me dijo: ‘Yo me adapto a tu mundo, pero enseñame’”. De esta manera dio a entender que su novio estaría dispuesto a interiorizarse en cómo se maneja el espectáculo y dejó entreabierta la posibilidad de que a futuro puedan mostrarse más en público. Por el contrario, al ser consultada por el rugby, admitió que por ahora no aprendió “nada, cero”.

Sánchez estuvo 16 años en pareja con el Chato Prada y juntos son padres de Valentín, de 9 años (Foto: Instagram @lourdesanchezok)

En cuanto a cómo comenzó su historia de amor, Sánchez explicó que ella ya conocía a parte de su familia y, sincera y con una sonrisa pícara, reconoció que el “flechazo” se dio “en un momento que quizás tenía que pasar”. “Yo creo mucho en las cosas que te manda el universo, Dios, y creo que todas las personas tenemos derecho a ser felices y eso era lo que yo buscaba, ser feliz”, sentenció.

Los rumores de romance entre la bailarina y el deportista comenzaron a principios de octubre, cuando Ángel de Brito contó en LAM (América TV) que el Chato Prada le confirmó su separación de Lourdes Sánchez. El periodista sostuvo que había “una infidelidad de por medio” y mencionó a Liotta como supuesto tercero en discordia. “El tema es que esto, obviamente, terminó dañando el vínculo, sobre todo esta infidelidad que descubrió el Chato”, sostuvo y añadió que la nueva relación habría iniciado hace cuatro meses.

El intercambio de Sánchez y Liotta en Instagram por el Día de la Madre (Foto: Instagram @lourdesanchezok)

Al escuchar la información en vivo, Lourdes Sánchez quiso dar su versión de los hechos e inmediatamente intentó contactar al conductor a través de WhatsApp. Él compartió al aire el mensaje que decía: “Ángel, me gustaría hablar con vos. Lamento que no hayamos hablado antes nosotros. Yo no estoy triste, solo estoy triste por mi hijo, por Valen. Nosotros hace años estamos tratando de remontarla; lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía”. Un par de semanas después, una serie de intercambios en Instagram evidenciaron el nuevo amor y ahora la pareja ya se muestra feliz en público.