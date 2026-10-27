MasterChef Celebrity: quién subió al balcón ayer, lunes 26 de octubre
Uno de los competidores queda eximido de la gala de eliminación por haber realizado un palto destacado para el jurado
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El reality Masterchef Celebrity (Telefe) tendrá su gala de eliminación este martes 27 de octubre pero un participante está salvado en esta instancia, por lo que es importante saber quién subió al balcón ayer, lunes 26 de octubre.
Quién subió al balcón ayer, lunes 26 de octubre
La última emisión de Masterchef Celebrity tenía como consigna realizar una preparación exclusivamente con verduras y entre los participantes destacados se ubicaron Campi, Elizabeth “La Negra” Vernaci y Sebastián Presta.
Tras la evaluación de cada plato, que para el criterio del jurado habían sido los mejores de la jornada, resultó favorecida una tarta de hinojos con salsa bechamel, preparada por Campi.
De esta manera, el comediante fue el elegido para subir el balcón y quedar exento de la gala de eliminación, por haber logrado el plato que sorprendió al jurado con su sabor y textura.
Este beneficio es de los más anhelados en cada noche ya que inmuniza al cocinero que lo recibe, y al subir al balcón tiene la garantía de que no lo eliminarán en la siguiente gala.
Quién fue la última eliminada del certamen
La salida anterior fue la de Morena Beltrán. La periodista deportiva quedó fuera de la competencia después de una gala en la que el jurado evaluó los platos de los participantes y la preparación de Beltrán fue la que reunió menos adhesiones.
Esa salida corresponde al último antecedente confirmado antes del episodio reprogramado de lunes y martes.
El jurado actual está integrado por Maru Botana, Germán Martitegui y Damián Betular. Los tres analizan técnica, sabor, presentación y cumplimiento de las consignas.
Quiénes compiten en la gala de eliminación de hoy
- Mike Amigorena
- Juli Poggio
- Marta Fort
- Pablo Giralt
- Alejandro Lerner
- Luciana Geuna
- Sebastián Presta
- Luck Ra
- Grego Rossello
- China Ansa
- Negra Vernaci
Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo
MasterChef Celebrity se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 22.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:
- DirecTV: canal 123 (1123 en HD).
- Cablevisión / Telecentro: canal 12.
- Flow: canal 10.
- Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).
A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.
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