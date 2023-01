Harry Styles rompió un nuevo récord Guinness gracias a su hit musical “As it Was”

escuchar

Harry Styles dio sus primeros pasos como músico sobre el escenario de la versión británica de The X Factor, competencia que lo lanzó a la fama junto a los otros integrantes de la boyband One Direction, la cual confirmó su disolución en enero del 2016. Aunque para muchos la separación de una banda es sinónimo del final de las carreras de los integrantes, el músico nacido en el condado de Worcestershire, Reino Unido, es la prueba viviente de que no siempre es el caso.

Tras la despedida del conjunto musical y luego de lanzar tres álbumes de estudio como solista, Harry Styles no solo se expandió al territorio del modelaje y de la actuación, sino que continúa acumulando galardones y reconocimientos. En esta misma línea, en los últimos días logró entrar al libro de los récord Guinness gracias a su single “As It Was”, uno de los temas destacados del 2022.

El 20 de mayo del 2022, llegó el tan esperado lanzamiento de Harry’s House, el tercer álbum de Styles, y el cual se convirtió en uno de sus trabajos más aclamados tanto por la crítica como por la audiencia. Pero hubo un tema en particular que se destacó del resto de la tracklist.

“As it Was” estuvo varios meses entre las tendencias principales de TikTok e Instagram Reels y, a su vez, en apenas 24 horas, acumuló 16.103.849 reproducciones, ganándose el título de la canción de un artista masculino más reproducida de Spotify en solo un día. Asimismo, se ubicó entre los tres primeros puestos del Top BillBoard Hot 100 durante 25 semanas seguidas.

Sin embargo -y a pesar de que ya pasaron varias meses desde su lanzamiento-, “As It Was” sigue rompiendo récords y, en los últimos días, entró al libro de los récord Guinness al ser nombrada como el single más reproducido de la historia de Spotify con 1500 millones de reproducciones.

Harry Styler rompió un nuevo récord Guiness gracias a su hit musical “As it Was”

Por su parte, Harry’s House no se quedó atrás y se posicionó en el segundo lugar de los álbumes más escuchados del 2022 a nivel internacional. El puesto número uno fue para Un Verano sin Ti de Bad Bunny, el artista de trap y reggaetón oriundo de Puerto Rico.

Además de destacarse entre los músicos del momento, Harry Styles se encuentra en proceso de construir un nombre propio en otros rubros artísticos. Fue portada de reconocidas revistas de moda como Vogue, es el embajador de históricas casas de diseño como Gucci y, en cuanto a su costado actoral, compartió pantalla con estrellas galardonadas como el actor irlandés Cillian Murphy o la británica Florence Pugh.

Harry Styles protagonizó el film My Policeman Parisa Taghizadeh - Prime Video

En su repertorio cinematográfico -carrera que inició hace relativamente poco- se destacan títulos como Don’t Worry Darling, My Policeman y Dunkirk. Asimismo, se unió al gigantesco y multimillonario Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) en el rol de Eros, también conocido por el nombre Starfox. Su primera aparición fue en las escenas post créditos de Eternals, el film dirigido por la ganadora del Óscar, Chloé Zhao, y protagonizada por figuras como Angelina Jolie, Kit Harrington y Richard Madden.

