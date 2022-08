El pedido desesperado de Florence Pugh sobre las escenas de sexo de su nueva película con Harry Styles

Florence Pugh estalló contra la prensa tras los cuestionamientos y críticas hacia Don’t Worry Darling, la nueva película que protagonizará junto a Harry Styles. En medio de la gira de promoción de la cinta, el reparto de actores, en especial ella y el cantante, han recibido todo tipo de comentarios respecto a las escenas sexuales que se verán próximamente en pantalla, sobre todo por las que sobresalen en el avance. Esta situación no fue del agrado de Pugh, quien pidió tanto a los críticos como a los medios de comunicación y espectadores que se concentren en el arte del cine y no en las escenas eróticas.

La artista británica recalcó para la revista Harper’s Bazaar que esos momentos en los que aparece en la pantalla grande junto al intérprete de “Kiss you” no son lo más importante del filme. “Cuando (la película) se reduce a tus escenas de sexo, o para ver al hombre más famoso del mundo fol... con alguien, no es por eso que lo hacemos. No es por eso que estoy en esta industria”, explicó en un tono de enojo.

Tráiler de la película Don’t Worry Darling

Mencionó que comprende que una personalidad que es fenómeno de la industria como Styles genere furor y con ello una ola de cuestionamientos hacia todo lo que hace, pero aun así no le parece correcto. “Obviamente, por la naturaleza de contratar a la estrella del pop más famosa del mundo vas a tener conversaciones como esa. Eso no es lo que voy a discutir porque esta película es más grande y mejor que eso. Y las personas que lo hicieron son más grandes y mejores que eso”.

Florence Pugh y Harry Styles son la pareja principal de la película

Ya en el tema, aprovechó para reprochar una situación similar que vivió hace algunos años mientras mantenía una relación el actor y director Zach Braff. Su romance causó polémica en el mundo del entretenimiento por su diferencia de edad: 21 años. Y aunque después ellos decidieron terminar bajo buenos términos, algunos medios de comunicación lanzaron todo tipo de artículos amarillistas.

“Cada vez que siento que esa línea se ha cruzado en mi vida, ya sea que los paparazzi tomen momentos privados, o momentos que ni siquiera son reales, o canales de chismes que animan al público a compartir momentos privados de personas famosas caminando por la calle, creo que está increíblemente mal”, añadió Florence al mismo medio.

La actriz de 26 años consideró que la prensa no debería inmiscuirse en temáticas tan sensibles o privadas, ni sacar a flote esos temas como lo más destacado de una persona. “No pienso que las personas solo porque tienen este trabajo deban ser vigiladas sobre cada aspecto de su vida. No nos hemos inscrito en un reality show de televisión”, finalizó.

¿De qué se trata Don’t Worry Darling, la nueva película de Harry Styles y Florence Pugh?

Don’t Worry Darling es un thriller psicológico ambientado en los años 50 que narra la historia de Jack y Alice Chambers, una pareja estadounidense que vive en una comunidad experimental en el desierto de California. Todo se torna oscuro cuando ella comienza a sospechar de que la empresa de su esposo esconde algunos secretos oscuros.

La película de Florence Pugh y Harry Styles se estrenará próximamente

La cinta se estrenará en cines el próximo 23 de septiembre, de acuerdo con una publicación de Warner Bros en redes sociales.