Camilo y Evaluna Montaner explicaron por qué eligieron educar a Índigo como un bebé no binario

escuchar

Índigo fue el nombre elegido por Evaluna Montaner y Camilo para su primer hijo. Cuando lo anunciaron, se despertó cierta polémica en torno a su rareza y muchos pensaron que se trataba solo de un gusto de la pareja por ese tono de azul. Sin embargo, ambos dejaron a todos asombrados al explicar que su decisión se relaciona con el hecho de que la palabra es neutra y aplica tanto para cualquier persona al margen de su género.

Todo esto, por supuesto, tiene un trasfondo. Es que Camilo y Evaluna quieren criar a su bebé –que es genéticamente de sexo femenino- como una persona no binaria, es decir, permitirán que sea su hija la que en el futuro decida con qué género o no desea identificarse. Así lo explicaron en el programa norteamericano Al rojo vivo.

Camilo y Evaluna decidieron educar a su bebé como una persona no binaria

Sus decisiones respecto del embarazo fueron coherentes con su pensamiento: no realizaron la típica ceremonia de la revelación niño-niña y tampoco quisieron saber el sexo del bebé hasta su nacimiento.

Al parecer, entonces, para la pareja esto no solo es una tendencia de moda, sino un modelo de familia que, con los años, podrá contener a Índigo frente a cualquier decisión sobre su identidad. La decisión fue aprobada y celebrada por muchos, mientras que otros la cuestionaron al argumentar que, al día de hoy, no está extendido el concepto de persona no binaria.

Camilo y Evaluna decidieron dejar un recuerdo del día en que compraron su casa, a través de un video musical

Así es por dentro la lujosa mansión de Camilo y Evaluna Montaner en Miami

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner son una de las parejas más queridas del ambiente artístico. Su trayectoria en el mundo de la música, la televisión y las redes sociales impactó en los millones de personas que los siguen en sus cuentas de Instagram, Facebook y, actualmente, en su canal de YouTube.

De hecho, hace poco, la feliz pareja publicó un video en el que mostró cada detalle de su mansión. Con tres pisos, cinco habitaciones, una gran cocina y un espléndido jardín, lo que la convierte en una lujosa propiedad.

Camilo y Evaluna decidieron dejar un recuerdo del día en que compraron su casa, a través de un video musical @camilo/Instagram

“Amo que hagan parte de esto porque para mí es emocionante cada vez que entro a esta casa y es completamente nuevo, y poder invitarlos a ustedes es una bendición. Además de que este es un espacio sagrado para nosotros”, esas fueron las palabras de los cantantes antes de mostrar cada detalle de su hogar en el nuevo documental Camilo: el primer tour de mi vida, el cual se estrenó el 19 de noviembre en HBO.

En la entrada de la casa hay un camino rodeado por plantas en el que a Camilo, según lo narra él en la publicación, le gusta andar descalzo. La otra parte que muestran de la casa es la sala, un espacio amplio y lleno de luz que está al lado de una habitación en donde el joven se dedica a tocar música con sus amigos. Mientras subía las escaleras hacia el segundo piso, contó que ahí tomaron la decisión junto a su esposa de comprar la casa.

La familia Montaner completa Disney +

En el segundo piso, mostró el cuarto de estudio, en donde ensaya muchas de sus canciones y hasta comparte con sus amigos. Además, hay una habitación destinada para las visitas, ya que para ellos es muy importante. De hecho, a cada persona que conoció en diferentes lugares del mundo, el artista le toma una fotografía que pega en la pared de su mansión.

Al bajar al primer piso, se dirigió a la cocina, un espacio grande y amoblado en el que a Evaluna le gusta hacer galletitas para su esposo, según lo narra la pequeña de los Montaner en el video. Por último, Camilo mostró el gran jardín que tiene y reveló que su hogar es el resultado de mucho amor y trabajo por parte de él y su esposa. De hecho, la canción “Vida de rico”, que actualmente cuenta con más de 700 millones de vistas en YouTube, está inspirada en el deseo que tenía la joven pareja por tener su propia casa.

LA NACION