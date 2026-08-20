Hayden Panettiere: un dato desconocido sobre sus últimos días y la drástica medida tomada por los vecinos de la actriz

Griff Furst, director de A Breed Apart, una de las últimas películas que Hayden Panettiere filmó antes de su muerte, reveló que durante el rodaje la actriz atravesaba dificultades para mantenerse sobria y que, después de terminar la producción, su equipo llegó a evaluar la posibilidad de organizar una intervención.

Hayden Panettiere murió el 16 de agosto a los 36 años Jordan Strauss - Invision

Panettiere murió el domingo 16 de agosto a los 36 años, en un departamento de Greenville, Carolina del Sur. Los servicios de emergencia recibieron una llamada en la que se informó que había una persona en paro cardíaco y, según el audio del 911 difundido posteriormente, también se mencionó una posible sobredosis. Los paramédicos intentaron reanimarla durante más de 40 minutos, pero finalmente fue declarada muerta a las 14.32.

Furst contó en un mensaje publicado en Instagram que mantuvo contacto con el equipo de la actriz una vez terminado el rodaje de A Breed Apart. “Cuando terminamos el rodaje, me mantuve en contacto con su equipo, y finalmente se determinó que podría necesitar una intervención, así que me pidieron que participara. Dije que sí”, explicó el cineasta. Sin embargo, esa intervención nunca llegó a concretarse, al menos hasta donde Furst sabe. “Yo no fui quien la impulsó; no habría sido apropiado por mi parte”, aclaró.

El director también se refirió a las preguntas que recibió después de la muerte de Panettiere acerca de Brian Hickerson, su pareja intermitente, quien se encontraba con ella cuando murió. Furst remarcó que no estuvo en Carolina del Sur y que, por lo tanto, no puede afirmar qué ocurrió durante las últimas horas de la actriz.

Su opinión sobre Hickerson, dijo, está basada exclusivamente en lo que observó durante el rodaje de A Breed Apart.

Luego hizo referencia a declaraciones atribuidas a la madre de Panettiere, quien habría señalado que había una persona a la que la familia llevaba mucho tiempo intentando sacar de la vida de la actriz y que esa persona estaba con ella el día de su muerte.

“No estuve en Carolina del Sur, no sé qué pasó, pero lo que sí puedo decir es mi opinión, y se basa en lo que vi en mi propio set: alguien luchando por mantenerse sobrio y que merecía mejor compañía a su alrededor que la que yo observé”, afirmó.

A Breed Apart, estrenada en 2025, presenta una premisa muy alejada de los dramas por los que la actriz había sido conocida: Panettiere interpreta una versión ficticia de sí misma, una actriz que queda atrapada en un juego mortal de supervivencia en una isla tomada por perros asesinos. El director recordó su experiencia de trabajo con ella con una frase especialmente dolorosa después de su muerte: “Tuve mucha suerte de trabajar con Hayden. Ojalá siguiera aquí”.

La investigación policial continúa y la causa definitiva de la muerte de la actriz todavía no fue divulgada. De acuerdo con un informe policial citado por Page Six, Hickerson, que se encontraba acompañado por su hermano Zach Hickerson, mostró a los agentes una “bolsa con medicamentos” que Panettiere estaba tomando. No trascendió públicamente qué sustancias contenía esa bolsa.

La presencia de medicamentos se suma a otros elementos conocidos de la escena. Los paramédicos acudieron al departamento de Judson Mill Lofts después de recibir el llamado de emergencia y practicaron maniobras de reanimación. La autopsia, según los informes difundidos hasta ahora, no mostró signos de violencia ni de circunstancias sospechosas que pudieran explicar el fallecimiento.

La actriz habló en varias oportunidades sobre su dificultad para dejar las drogas instagram.com/haydenpanettiere

Tampoco se ha establecido públicamente qué sustancia, en caso de que la hubiera, pudo haber provocado la muerte. La investigación preliminar de la policía no indicó hasta ahora la existencia de un delito o de circunstancias sospechosas.

Erick Orellana, su peluquero y amigo cercano, contó que la actriz padecía un intenso dolor de espalda. Ese dato cobra relevancia a la hora de interpretar la referencia a los medicamentos encontrados en el departamento, aunque por el momento no existe información pública que permita determinar qué relación concreta tuvieron sus problemas físicos con su fallecimiento.

Panettiere había hablado en distintas oportunidades sobre sus problemas de consumo de sustancias. En una entrevista concedida a People en 2022, contó que atravesó una etapa en la que sentía que no podía vivir sin alcohol y opioides. También habló públicamente de su recuperación y de las dificultades que había enfrentado durante años.

Sugestiva advertencia

Su historia con Hickerson había sido igualmente conflictiva. La pareja comenzó una relación en 2018 y atravesó varias separaciones y reconciliaciones. El vínculo estuvo marcado por episodios de violencia doméstica y por denuncias que terminaron con Hickerson detenido en distintas oportunidades por hechos relacionados con la actriz.

Según una fuente cercana a la familia citada por Page Six, Hickerson conseguía regresar una y otra vez a la vida de Panettiere bajo la apariencia de una amistad. “Siempre encontraba la manera de volver a la vida de Hayden como ‘un amigo’”, afirmó la fuente, que lo describió de manera muy crítica.

Hayden Panettiere y Brian Hickerson, el hombre al que apunta el círculo cercano de la actriz gotpap/Bauer-Griffin - GC Images

Panettiere y Hickerson habían vuelto a acercarse pocas semanas antes de la muerte de la actriz. El día anterior al fallecimiento, ambos viajaron desde California hacia Carolina del Sur, estado del que Hickerson es oriundo.

Ese viaje es uno de los últimos movimientos conocidos de Panettiere antes de su muerte. Al día siguiente, un conocido realizó la llamada al 911 desde el departamento donde se encontraba la actriz. Los servicios de emergencia llegaron poco después y comenzaron las maniobras de reanimación.

Un año antes de la muerte de Panettiere, los vecinos de la actriz en West Hollywood habían recibido una advertencia sobre Hickerson. Según TMZ, en agosto de 2025 la asociación de propietarios del edificio donde vivía la actriz distribuyó un folleto con fotografías de Hickerson y pidió a los residentes que no le permitieran ingresar a la propiedad. El aviso indicaba que el hombre había sido visto entrando sin autorización en áreas comunes y pasillos y recomendaba llamar inmediatamente al 911 si volvía a aparecer en el edificio.

La advertencia permaneció colocada durante aproximadamente una semana. Mia Terrazas, una vecina que vivía en el departamento contiguo al de Panettiere, contó posteriormente que en aquel momento le habían informado que Hickerson ya no era considerado una amenaza. Sin embargo, la mujer aseguró que había sentido miedo de la pareja de la actriz y que había llamado varias veces a la policía por presuntos disturbios relacionados con ellos.

Pese a los antecedentes de violencia de género, el vínculo continuó de manera intermitente. En 2022, Panettiere explicó a People que estaba dispuesta a perdonar a Hickerson después de que él recibiera tratamiento y cumpliera su condena. “Estoy abierta a las personas que estén dispuestas a recibir ayuda y enmendar sus errores. Él recibió tratamiento y cumplió su condena. Y yo intento vivir en un estado de perdón”, había dicho la actriz.

La relación volvió a quedar expuesta en mayo, cuando Panettiere promocionaba sus memorias, This Is Me: A Reckoning, en las que relató aspectos de la relación abusiva que había mantenido con Hickerson. En una entrevista con TMZ, él se refirió a Panettiere como una “buena amiga” y “compañera” y dijo que mantenía la esperanza de casarse con ella algún día, aunque reconoció que probablemente ella no compartía ese deseo. Según personas citadas en los informes, ambos habían retomado el contacto aproximadamente dos semanas antes de la muerte de la actriz, mientras que ella habría mantenido a algunos de sus amigos al margen de esa reconciliación por vergüenza.