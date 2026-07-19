“Hermanos”: el emotivo posteo de Antonio Banderas antes de la final del Mundial 2026

Este domingo, Antonio Banderas sorprendió a sus seguidores de Instagram con un emotivo posteo sobre la final del Mundial 2026 que se desarrollará en el estadio MetLife de Nueva Jersey. El actor además escribió un texto en el que opinó al respecto de esta disputa futbolística entre España y la Argentina y le deseó buena suerte a ambos equipos.

El posteo inicia con la foto de Lionel Messi y Lamine Yamal abrazados en el medio del estadio y se titula: “Rivales por un día, hermanos para siempre”. Luego hizo un descargo que fue aplaudido por los usuarios.

El posteo de Antonio Banderas antes de la final del Mundial 2026 (Fuente: Captura de pantalla)

“Hola amigos. Hoy es la final del Campeonato del Mundo de Fútbol. Naturalmente, quiero que gane España, pero también el fútbol y todo aquello que une a nuestros dos países. Durante un rato, España y Argentina serán rivales. Después volverán a ser lo que siempre han sido para mí: dos pueblos hermanos”, comenzó con su escrito.

“Quizá suene tonto decir esto, pero siento la necesidad de expresar que, pase lo que pase, yo seguiré admirando a los inmensos artistas argentinos con los que he tenido el privilegio de trabajar, seguiré admirando a sus jugadores de fútbol y, por supuesto, seguiré queriendo a mis muchos amigos de Argentina y a todo un país al que me siento profundamente unido”, añadió Banderas y opinó: “El deporte tiene esa maravillosa capacidad de enfrentarnos sin dividirnos, de competir sin dejar de respetarnos y de recordarnos que la verdadera victoria nunca debería pertenecer al odio, sino a la admiración”.

La imagen emotiva que publicó Banderas sobre Lionel Messi y Lamine Yamal (Fuente: Instagram/@antoniobanderas)

Hacia el final concluyó: “Que gane quien mejor juegue. Y que, cuando el árbitro señale el final, celebremos todos algo mucho más importante que un resultado: la amistad entre dos países que hablan el mismo idioma, y la oportunidad que nos da la vida para, con el buen comportamiento de jugadores e hinchas, dar ejemplo, enorgullecer y hacer brillar a las comunidades hispanas de todo el mundo. Si así es, ambos habremos ganado esa final”.

De este modo, Banderas se sumó a la fiebre mundialista en las redes sociales y se convirtió en un hincha más, que, pese a alentar a “la roja”, también recordó que esto se trata de un juego y que es la oportunidad de dar un lindo ejemplo como países hispanos ante el resto del mundo.