Argentina vs. España: qué dicen los medios españoles sobre la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se juega este domingo 19 de julio a las 16 (hora de Buenos Aires) en el Estadio MetLife, de Nueva Jersey. El encuentro entre la Argentina y España generó expectativa desde hace cuatro días, cuando se conoció cuál selección iba a disputar la Copa. A pocas horas de la ceremonia, los medios españoles volvieron a pronunciarse al respecto.

Qué dicen los medios españoles de la final del Mundial 2026

“España - Argentina, la verdadera Finalissima decide el Mundial”, tituló El País, uno de los diarios más importantes de habla hispana. Se trata de la noticia central y en imágenes puede verse el recorrido de “la roja” y “la albiceleste” durante esta Copa del Mundo. En el artículo, el periodista hace un análisis sobre cómo la guerra en Medio Oriente imposibilitó que se jugara la Finalissima entre los ganadores de la Copa América y la Eurocopa. Luego hizo una observación de ambos equipos y el contexto en que se desarrollará el encuentro.

Así es el título de El País sobre la final del Mundial 2026 (Fuente: Captura de imagen)

“Cuenta atrás para la final: todo listo en España para destronar a la Argentina de Messi”, tituló su nota principal 20 Minutos, otro de los medios más leídos del país ibérico. Allí se hace un repaso de cómo se prepara el seleccionado español para enfrentar a la selección dirigida por Lionel Scaloni.

El título de 20 MInutos sobre la final del Mundial 2026 (Fuente: Captura de imagen)

“España-Argentina, la final de todos los tiempos”, figura en primera plana en El Mundo. La portada posiciona a Lionel Messi y a Lamine Yamal enfrentados. Ambos son los jugadores más importantes de cada seleccionado y así decidió enmarcarlo el medio español. Además, el artículo es una crónica de la previa al partido, entre las sensaciones de los hinchas en Nueva York, tanto españoles como argentinos.

Así tituló El Mundo sobr ela final del Mundial 2026 (Fuente: Captura de imagen)

“España - Argentina: El partido de nuestras vidas”, así es la portada del medio deportivo de referencia Marca, con una foto en la que evitó colocar a las figuras de ambos seleccionados, sino a las banderas sobre el estadio MetLife. La imagen es creada con inteligencia artificial. El artículo hace un análisis de los vínculos de Messi con España a lo largo de su estancia en el club Barcelona, además de otros hitos como el de Diego Maradona. Incluso hace un recuento de cómo el seleccionado albiceleste decayó en el Mundial 2018 y luego remontó de manera histórica.

Así tituló Marca sobre la final del Mundial 2026 (Fuente: Captura de imagen)

“50 razones por las que España ya ha ganado el Mundial a Argentina (y ninguna es futbolera)”. Este título es el que se encuentra en la apertura de la versión digital de El Español. El artículo hace una comparativa de las cinco decenas de cosas que el país ibérico logró y que son su marca identitaria en el mundo, desde los churros con chocolate, el flamenco, la plaza de toros y Joaquín Sabina.

Así tituló el medio El Español sobre la final del Mundial 2026 (Fuente: Captura de imagen)

España llega a la final del Mundial después de 2010, cuando se convirtió en campeón del mundo. Por su parte, Argentina busca ser bicampeón y unirse a los únicos dos países que alcanzaron este hecho en la historia de la FIFA: Italia y Brasil.