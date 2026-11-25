El histórico ciclo radial dedicado a la música de los cuatro de Liverpool y al periodismo musical, conducido por Martín Aragón, realizará una emisión especial el próximo domingo 29 de noviembre, de 21 a 24, por AM 1030 Radio Del Plata, en homenaje a Juan Alberto Badía en el día en que cumpliría 80 años.

Bajo la consigna “Eternamente Badía”, el programa recordará a quien fuera su principal inspiración y padrino artístico. El vínculo entre el recordado conductor y el equipo del ciclo atravesó distintas etapas a lo largo de los años: comenzaron siendo sus oyentes, luego se convirtieron en compañeros de trabajo y, finalmente, el propio Badía pasó a formar parte activa del envío, llegando incluso a desempeñarse como operador técnico.

El recorrido compartido incluyó pasos emblemáticos por Estudio Playa y JAB Radio, proyectos realizados codo a codo desde su propia casa. Durante las tres horas de transmisión, el especial contará con testimonios de allegados, audios de archivo históricos y anécdotas inéditas.

La convocatoria a los oyentes toma como bandera una de las frases más recordadas del propio Badía sobre cómo recordarlo: “Cuando la gente se va a otro plano, hay que celebrar el día del nacimiento, porque la fecha de partida nunca significó nada para mí”.

Splendid estreno dos nuevos ciclos y no tendría mayores cambios en 2027

Luego de un 2026 marcado por movimientos internos e incertidumbres en la emisora -período en el que hubo despidos y salidas significativas, como la de Rolando Graña, quien dejó la radio por retrasos en los pagos y a mediados de año trasladó su ciclo a las mañanas de Radio Del Plata-, Radio Splendid AM 990 renovó su grilla en este tramo final del año con el estreno de dos nuevos programas semanales.

Por un lado, el jueves pasado debutó, de 22 a 23, Fantasmas en el parque, un ciclo dedicado a la literatura. Con la conducción de Maxi Legnani, el envío propone conversaciones mano a mano, recomendaciones, lecturas y poesía en un formato íntimo, pensado para abrir el diálogo y conectar con la noche. En sus primeras emisiones participarán reconocidos autores como Leila Guerriero, Mariana Enriquez, Fabio Morábito, Sylvia Iparraguirre, Camila Fabbri y Pedro Mairal, entre otros.

Por otro lado, los domingos a las 15 se sumó Movilidad 990, un espacio enfocado en el mundo del transporte que cuenta con la conducción de Manuel Ugarte, Federico Conditi y Gabriel Schraiber.

Según pudo saber LA NACION, de cara a 2027, la emisora del Grupo Alpha Media apuesta a la estabilidad y no proyecta mayores modificaciones en su programación.

Radio Nacional apuesta a la continuidad en el verano a la espera de su programación 2027

A diferencia de temporadas anteriores, cuando solía apostar por ciclos especiales o grillas de emergencia para la época estival, Radio Nacional AM 870 decidió cambiar de estrategia: durante enero y la primera mitad de febrero de 2027 -fecha prevista para el lanzamiento de su programación anual-, la emisora continuará de corrido con su grilla habitual y sus principales figuras de 2026.

De este modo, los programas encabezados por Nicolás Yacoy, Adrián Korol, Nora Briozzo y Hernán Mundo, entre otros, seguirán al aire sin interrupciones a la espera del estreno de la nueva temporada, proyectada para mediados de febrero.

La radio estatal cierra un buen año en materia de audiencia, consolidándose desde hace algunos meses en el séptimo puesto de las AM más escuchadas, por encima de Radio Continental. Su propuesta artística e informativa combina noticias nacionales, entrevistas, historia, cultura, deportes -con cobertura del fútbol argentino y las grandes competencias internacionales- y música nacional, abarcando géneros como el folklore, el tango y el rock.