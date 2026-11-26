El próximo 6 de diciembre, el Golden Center se vestirá de gala para una nueva edición, la segunda, de los Martín Fierro de la Danza. Esta vez, la ceremonia tendrá una particularidad que la hará única en el universo MF: estará desdoblada en dos noches, ya que continuará al día siguiente desde el palacio Libertad donde además de ver a los ganadores en acción, se entregará el Oro.

En diálogo con LA NACION, Karina Armendáriz, ideóloga junto con Mahyra Saad de la entrega dedicada al baile, adelantó algunas de las sorpresas de las grandes noches y contó cómo es el sistema de votación, que difiere de otras entregas y se asemeja a un casting federal.

Desde que Luis Ventura asumió en 2015 la presidencia de Aptra, los Martín Fierro proliferaron: ese mismo año desdobló la entrega haciendo por un lado la ceremonia de Radio y por otro la de Televisión, dos años más tarde introdujo el Digital y el de la Moda, el Latino en 2023 y le siguieron Cine y Series, Teatro, Streaming, Salud, Danza y, este año, el Martín Fierro de Uruguay. “Movemos mucha gente a nivel nacional, merecíamos un espacio y un premio”, dice la organizadora.

Las categorías

Las nominaciones están divididas en tres grandes categorías: infantil, juvenil y adultos y en cada una de ellas se premiarán diferentes disciplinas como ballet, jazz, contemporáneo, folklore, tango, español, árabe, free dance, ritmos latinos y urbano. Se estima que serán mil los nominados.

“Infantil incluye a chicos desde los ocho años, porque hay mucho talento para destacar y apoyamos que hagan algo desde temprana edad”, cuenta Armendáriz, quien también es bailarina.

El proceso de nominación

A diferencia de lo que ocurre con los premios tradicionales donde los canales mandan un “ayuda memoria” a la entidad y luego Aptra vota a los nominados para luego hacer lo mismo con los ganadores, en esta ocasión hay un jurado especializado compuesto por los bailarines Laura Roatta, Margarita Fernández, Gustavo Moro, Amir Thaleb, Sergio Pérez, Andrea Martín, Nico Fleitas, Javitto Sánchez, Martín Morales, Mahyra Saad y Karina Armendáriz, que se encargan de hacer una preselección.

“Los nominados los elegimos a nivel nacional desde principios de año. A partir de abril del año que viene estaremos cada fin de semana en una provincia distinta para la selección de 2027. Viajamos con un grupo de jueces y ellos eligen, de ahí salen los preseleccionados”, explica la organizadora. Luego, la lista de preseleccionados junto con un drive donde se comparten videos de las coreografías, pasa a una segunda instancia en la que los jueces y aquellos miembros de Aptra que lo deseen, votan a los nominados. En los próximos días se conocerán los nominados.

“A los miembros de Aptra les mandamos las coreografías que son más de 400 para que voten, ellos tienen el criterio desde el lado del espectáculo, tienen el ojo para ver a los artistas y reconocerlos más allá de lo técnico”, agrega Karina y aclara que antes de comenzar, junto a su socia realizaron un reglamento que fue aprobado por la entidad.

La entrega

La ceremonia, que se realizará el domingo 6, desde las 21, en Golden Center (Parque Norte), se podrá seguir por Ciudad Magazine. “Habrá muchas sorpresas”, adelanta Armendáriz y explica que al venir del rubro artístico le darán mucha importancia a todo lo audiovisual. Además, uno de los homenajes será nada más ni nada menos que para Pepe Cibrián.

Al día siguiente, en el Palacio Libertad habrá una ceremonia de cierre que será transmitida más adelante por Canal A. En dicho espectáculo bailarán aquellos que hayan recibido la estatuilla el día anterior y además se entregará el Martín Fierro de Oro, que el año pasado fue para Eleonora Cassano.

“Esta fiesta de la danza no tiene desperdicio y la vara esta súper alta. Vamos a hacer dos eventos increíbles para la gente que viene del interior, algunos por primera vez a Buenos Aires. Lograr que nuestros ganadores puedan bailar en ese lugar tan icónico hace que valga la pena el esfuerzo y el sacrificio. Se hace en dos partes porque vamos a buscar y descubrir a esos artistas que tiene nuestro país. Somos un semillero y la gente no los conoce, queremos darle visibilidad y la forma de hacerlo es que bailando demuestren por qué ganaron ese premio. Que sea una ventana para que aquellos que no nos conocen lo hagan”, suma la organizadora.

“El Martín Fierro de la danza no existía y hoy la comunidad ya sabe que está esta fiesta, eso es un logro y un paso importante. Esperamos continuar con esta bandera cultural a nivel federal. La danza está ganando un lugar muy importante y el bailarín lo merecía. Le agradecemos a la gente que nos apoya. Lo hacemos con amor, pasión y ponemos el corazón para que Argentina baile”, cierra Armendáriz sobre la segunda entrega de estos premios.