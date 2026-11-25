El músico pelirrojo más famoso del mundo no para de batir récords musicales con su más reciente álbum, Play. Y ahora, a 7 años de su última visita al país, Ed Sheeran se prepara para volver a pisar suelo argentino con un show que tendrá lugar este 29 de noviembre en el estadio de Huracán, en el marco de su gira LOOP Tour. El recital forma parte del último tramo de la gira latinoamericana, que concluirá el 5 de diciembre en Brasil y aún hay entradas disponibles.

La gira del cantante no estuvo exenta de polémicas y ahora Sheeran espera poder recibir el apoyo de sus seguidores latinoamericanos. El artista, uno de los más exitosos compositores de la actualidad, decidió que era hora de regresar tras sus celebrados conciertos en el Luna Park en 2015 y en el Estadio Único de La Plata en 2017, donde fue ovacionado por 50.000 personas. La última vez que estuvo Sheeran en el país fue en 2019: en febrero de ese año se presentó en el Campo de Polo y cantó para 45 mil personas y unos meses más tarde regresó al país con una visita de perfil bajo y disfrutó de incógnito de unos días de ocio en Buenos Aires y en Ushuaia.

Ed Sheeran palpitó su vuelta a la Argentina con un video

A sus 35 años años, Ed Sheeran se posiciona como uno de los cantantes más exitosos de su generación, con cuatro premios Grammy y hits como “Photograph”, “Shape of You” y “Thinking Out Loud”, que acumulan millones de reproducciones. Pero, a pesar de la fama y el reconocimiento, elige llevar una vida reservada, privada y principalmente desprovista de un teléfono celular, algo que para muchos es inconcebible. En una reciente entrevista, el músico dejó a todos atónitos al revelar la decisión que tomó con respecto al uso de la tecnología y dejó una reflexión basada en su propia experiencia por la que lo llenaron de aplausos.

Una gira envuelta en polémicas

La controversia comenzó después de que Macklemore, quien participaba como telonero de Sheeran, gritara “¡Palestina libre!” durante el recital del 5 de septiembre en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El rapero también había aclarado ante los espectadores judíos que sus cuestionamientos a Israel y sus denuncias sobre la situación en Gaza no estaban dirigidos contra la comunidad.

El lunes 14 de septiembre anunció que había sido excluido de la gira. Según su versión, Robert Kraft, propietario de los New England Patriots y del Gillette Stadium de Massachusetts, había sumado a otros dueños de recintos a un ultimátum: si Macklemore continuaba en el tour, Sheeran no podría utilizar sus estadios.

Macklemore había aclarado que sus cuestionamientos a Israel y sus denuncias sobre la situación en Gaza no estaban dirigidos contra la comunidad judía Jack Plunkett - Invision

La promotora Messina Touring Group confirmó que los recintos se negaron a recibir al rapero. Kraft defendió la decisión y la relacionó con lo que describió como antecedentes de retórica e imágenes antisemitas por parte del artista. Macklemore rechazó que sus intervenciones tuvieran ese carácter.ss

Sheeran sostuvo que la exclusión fue una decisión de los promotores y no suya. En un comunicado, el artista aseguró que había intentado evitarla, pero señaló que tampoco abandonaría los conciertos, al equipo de la gira ni a las personas que dependen laboralmente de ella.

Tras ese mensaje, los artistas que lo acompañaban anunciaron su salida. Entre ellos estuvieron Finneas -hermano y colaborador de Billie Eilish-, la banda danesa Lukas Graham y el cantante irlandés Aaron Rowe. Algunos cuestionaron que el poder económico de los propietarios de estadios pudiera condicionar las expresiones de los músicos sobre Gaza. Sheeran también fue criticado por activistas como Greta Thunberg y por el ex Pink Floyd Roger Waters.

Llegada al país y show en Huracán

Ed Sheeran se presenta este jueves por la noche en Asunción, Paraguay. Tras el concierto está previsto que viaje a Buenos Aires en la madrugada misma del viernes.

Las entradas para su presentación en el estadio Tomás A. Ducó de Parque Patricios van de los 125.000 a los 280.000 pesos, más costo por servicio. El campo delantero cuesta 275.000 pesos, mientras que el trasero tiene un valor de 125.000 pesos. Las plateas, en tanto, cuestan 190.000, 250.000 la media y 280.000 la preferencial.