Homenajes y cambios de horarios en los espacios que dejó “Chiche” Gelblung

A pocos días del fallecimiento de Samuel “Chiche” Gelblung, ocurrido el miércoles 9, los canales de televisión y la radio donde el histórico periodista y conductor desplegaba su labor comenzaron a definir cómo reorganizarán sus grillas y de qué manera mantendrán vivos los espacios que lideraba.

Hasta el cierre de esta nota, en El Nueve, donde debutó en 1994, el ciclo 70-20-Hoy emitirá este sábado a las 22 un especial titulado “Por siempre Chiche Gelblung”, un recorrido emotivo por sus mejores entrevistas y momentos más memorables en el canal. En tanto, el domingo el programa se emitirá en vivo con un homenaje especial conducido por quien fuera su coequiper en los últimos años, Mercedes Cordero, junto a Martín Mussiati y destacadas figuras del medio que lo recordarán. De cara al futuro y por lo que resta del año, la productora Red Cube analiza la continuidad del ciclo y evalúa quién podría acompañar a Cordero.

Por el lado de la señal de noticias Crónica HD, donde conducía cada domingo desde el mediodía hasta las 16 su ciclo Chiche no perdona, el canal se encuentra analizando los pasos a seguir para definir el reemplazo definitivo en esa franja horaria dominical. Mientras tanto, esas cuatro horas continuarán a cargo de Carlos Stroker y Tamara Bezares, quienes secundaban a Gelblung cada domingo.

En cuanto al ámbito radial, la AM 1030 Radio del Plata implementó una reorganización temporal en su programación diaria para cubrir el espacio que dejó Hola Chiche, el clásico ciclo que se emitía de lunes a viernes de 13 a 15. Hasta nuevo aviso, la emisora decidió extender los horarios de los programas que antecedían y sucedían al ciclo: Mesa Chica, con Alfredo Scoccimarro, se emite ahora de 11 a 14, mientras que Póker de Damas, conducido por Laura Luz Ojeda, ocupa el bloque de 14 a 17.

Matías Alé ya tiene su lugar en la pantalla del cable

La pantalla de Net TV arrancó septiembre con una renovación en su grilla diaria. Tras el traspaso de los ciclos periodísticos de Marcelo Longobardi de 8 a 10 y Jorge Fontevecchia de 10 a 13 a la señal de noticias +Perfil, el canal reorganizó sus mañanas con dos nuevas apuestas.

De lunes a viernes, de 9 a 11, Matías Alé encabeza A pura mañana, un magazine que combina actualidad, espectáculos, humor y cocina. A continuación, de 11 a 13, se sumó Locas lindas, un talk show conducido por Adriana Salgueiro junto a Silvia Pérez, Naanim Timoyko y una invitada especial cada día. Con estas incorporaciones, la señal busca consolidar una propuesta en vivo y cercana al público.

La renovación también fue por las noches, donde tras el final de Chiche en vivo, la programación sumó uno de los formatos más exitosos de la televisión hispana: Caso cerrado, el clásico ciclo conducido por la Ana María Polo.

Matías Alé junto a su novia de 22 años, Martina Vignolo, en la redacción del Diario La Nación entrevistado por Pía Shaw Fabian Marelli

Olga se renueva con Natalie Pérez y Felipe Colombo, tras la salida de Eial Moldavsky

El canal de streaming Olga reestructuró su grilla matutina con la incorporación de Natalie Pérez y Felipe Colombo como nuevos integrantes fijos de Sería increíble, el ciclo que se emite de lunes a viernes de 8 a 10. Las llegadas se producen luego de la partida de Eial Moldavsky, quien a finales de agosto anunció su salida en vivo tras más de tres años en el programa para enfocarse en sus estudios en la facultad de Filosofía y Letras y en diversos proyectos teatrales.

Para cubrir la baja, la producción apostó por reforzar la mesa con dos figuras de extensa trayectoria en la actuación y la música en la Argentina. Ambos artistas fueron presentados de manera oficial y se integraron a la conducción junto al equipo integrado por Nati Jota, Toto Kirzner y Noelia Custodio.

Con estas incorporaciones, el ciclo de streaming busca mantener su peso competitivo en la franja matutina y darle un aire renovado a su dinámica diaria.