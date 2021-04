Horacio Cabak rompió el silencio sobre su separación y las acusaciones de su esposa: “Lo lamento”

Horacio Cabak está en pareja hace 27 años con Verónica Soldato, con quien tuvo tres hijos y siempre mantuvieron un bajo perfil. Sin embargo, todo cambió el lunes cuando el periodista Ángel de Brito aseguró que la mujer del conductor descubrió infidelidades y confirmó la separación. En medio del escándalo, el periodista rompió el silencio en Polémica en el bar (América): “Lo lamento profundamente”.

“Me lo está contando ella, me mandó audios y mensajes que encontró. Encontró más de una infidelidad en el WhatsApp, conversaciones con algunas mujeres”, aseguró De Brito en Los Ángeles de la mañana (eltrece). Unas horas más tarde, Cabak tomó la palabra en el programa conducido por Mariano Iúdica: “Hay una situación compleja en mi familia, podríamos llegar a decir, pero no pienso hablar de mi vida privada, ni acá ni en ningún lado”.

Horacio Cabak habló tras los rumores en torno a su separación: "Lo lamento" - Fuente: América TV

“No puedo decir absolutamente nada con respecto a lo que pasó hoy, ni a las cosas que trascendieron”, agregó. Luego se refirió a la difícil situación que vivió cuando estuvo internado por un cuadro de Covid positivo durante diez días: “Vengo de una internación en la que mi familia sufrió mucho; lamento profundamente que ahora la estén pasando muy mal, tanto mi mujer como mis chicos”.

Con la mirada baja en todo momento, el conductor habló de manera pausada y repitió varias veces que lamentaba la notoriedad mediática que tomó su situación personal. “Yo soy de la idea de que esas situaciones se resuelven lejos de los medios, y no pienso hacer un solo comentario con respecto a lo que pudo haber pasado, y a lo que pasó esta mañana”, sentenció.

Horacio Cabak y Verónica Soldato, junto a sus tres hijos: Ian y los mellizos Cloé y Alan Freddy Koh

“Es probable que haya gente que no me crea absolutamente nada. Yo lamento que mi familia no la esté pasando bien por dimes y diretes”, insistió. Y cerró sin dar más explicaciones: “Y no voy a hablar más del tema; yo puedo hablar de todos los temas, pero de esta situación no voy a hablar”.

Este lunes, De Brito leyó en vivo un mensaje que le mandó Soldato: “Estoy destrozada. Hay audios pidiendo una habitación en un hotel para ir con una fotógrafa. Estoy abrumada, no me lo esperaba. No sé cómo voy a seguir”.

