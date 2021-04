Alejandro Dolina defendió la suspensión de las clases presenciales y Fernando Iglesias lo cruzó

Fernando Iglesias cruzó a Alejandro Dolina por los dichos del conductor del ciclo radial La venganza será terrible (AM 750) sobre la educación presencial. El diputado de Juntos por el Cambio compartió un filoso mensaje en Twitter dirigido al músico y escritor: “¿Hay que pedirte permiso a vos para pensar?”.

El tuit del legislador coincide con la emisión de un informe especial en el programa Sobredosis de TV (C5N) sobre la polémica que se generó en torno a la educación desde que el presidente Alberto Fernández decretó la suspensión de clases presenciales por 15 días. El sábado recopilaron en el ciclo todas las opiniones que circularon en los últimos días, y una de las que resonó fuerte fue la de Dolina.

Elizabeth “La Negra” Vernaci y Juan Di Natale presentaron el material, titulado “Sálvese quién pueda vs. la patria es el otro”, y allí trajeron a colación el editorial que hizo el conductor en su programa a principios de marzo. “Si hay un virus que está matando a millones de personas, no puede haber pediatras diciendo ‘a los niños les hace mal no ir al colegio’”, dijo en un comienzo Dolina.

“Claro que hace mal no ir al colegio, pero mucho peor les hace contagiarse. Por no ir al colegio no se está muriendo nadie”, expresó el escritor. Y agregó: “Yo no sé nada, pero sé pensar y sé cuándo un pensamiento es pertinente y cuando no lo es; que los chicos necesitan ir a la escuela en medio de la pandemia es un pensamiento impertinente”.

“Ir a la escuela es importante pero no es urgente. No hay que aprobar cuarto grado con urgencia. En cambio hay personas que tienen que ser atendidas con urgencia”, expresó. Luego hizo una reflexión que despertó la indignación de Iglesias: “Por favor, alguien que piense bien, que no mezcle, que no se hagan lío, no se metan a pensar si no están acostumbrados; pongamos a conducir estas cuestiones a personas que no están pensando bien, dejen a otros, acostumbrados al pensamiento, si no están acostumbrados a pensar”.

Aunque las declaraciones de Dolina datan de varias semanas atrás, cuando todavía no se habían conocido los anuncios del primer mandatario, recuperaron fuerza cuando se emitieron en el informe televisivo. Es por eso que el diputado tomó la palabra para intimar públicamente al conductor: “Los intelectuales del peronismo, siempre posando de defensores del pueblo y revelando, apenas abren la bocota, la concepción elitista y autoritaria que tienen de la cultura”.

Fernando Iglesias criticó a Alejandro Dolina por sus declaraciones sobre la educación presencial Twitter: @FerIglesias

“Para pensar, ¿hay que pedirte permiso a vos, Dolina?”, remató Iglesias, dejando en claro su enojo por la recomendación de Dolina de “no meterse a pensar si no están acostumbrados”. El escritor, por su parte, hizo caso omiso a la crítica del legislador.

LA NACION