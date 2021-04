Horacio Cabak volvió a la radio tras recuperarse del coronvirus: “Estuve con el 70% de los dos pulmones comprometidos”

Horacio Cabak recibió el alta médica el miércoles pasado luego de haber permanecido más de 10 días internado en la Clínica Zabala, de Belgrano, por un cuadro de coronavirus que se agravó.

Ahora ya recuperado, el exmodelo fue habilitado a regresar a sus cuatro trabajos. El primer retorno, fue este lunes por la mañana cuando regresó a Ciudadano Común, el magazine informativo que conduce a diario de 10 a 12 en Delta FM 90.3, pero desde su casa en zona norte.

Si bien su programa comienza a las 10, hizo un pase con Mauro Federico, quien conduce #WakeUp el programa anterior a las 10.50 y relató cómo fue experiencia mientras cursaba su cuadro de Covid-19.

“Yo me testeaba una vez por semana”, aclaró ya que al tener más de un trabajo, cada grupo o burbuja es diferente. El hisopado positivo se lo realizó en un centro de testeo de Pilar, localidad donde reside junto a su familia.

En un comienzo, Cabak transitó bien la enfermedad hasta que empezó a sufrir la falta de aire, situación que lo obligó a ir a una guardia donde luego quedó internado. “Fui a hacerme un estudio en ojotas y bermudas, pero me sentía agotado, llegué al hospital, me hicieron la tomografía y me dijeron que tenía neumonía, ahí resolvieron internarme”, dijo.

Durante su relato, el conductor explicó que fue testigo de la falta de camas para pacientes contagiados de Covid. “Yo estaba sentado y a los 10 minutos me tuve que acostar. Estaba agotado”, y agregó: “No fue fácil encontrar la cama”. Además, recordó que “veía cómo se volvían locos por conseguirme una cama, hasta que consiguieron en la Zabala, lugar que no conocía, ya que yo frecuentaba otros, o el Hospital Austral de Pilar”.

“Pacto de confidencialidad”

Horacio Cabak reveló que “hubo un pacto de confidencialidad con los médicos. La gravedad de la situación solo la conoció mi primo y mi hermano”. Sobre los peores momentos que atravesó durante sus cuadro de coronavirus, el conductor dijo: “La única parte complicada fue estar tanto tiempo en la cama boca abajo. De ánimo siempre estuve muy bien, estuve con el 70% de los dos pulmones comprometidos. La aguanté porque mi cabeza no registraba lo que pasaba en los pulmones”.

Durante la mayor parte de su internación, Cabak se mantuvo en silencio. Sin embargo, explicó que “los únicos momentos en que salí a hablar de lo que me pasaba es cuando veía fake news”.

De vuelta a la actividad, se tomó un momento para agradecer y contar cómo seguirá su vida y recuperación “Esto me sirvió para ratificar vínculos. Gente que me llamó para decirme ‘lo que necesites”, dijo.

El conductor mencionó que “Diego Kolankowsky [dueño de la radio Delta] y Gustavo Sofovich [productor de Polémica en el Bar], fueron una de las primeras personas que estuvieron conmigo, con mi familia”, como así también Coco Fernández [directivo de Artear]”,

“Mi idea es ir de a poquito, tranquilo. Tengo ganas de volver. Hoy vuelvo a Polémica. La idea es volver de forma escalonada. Ya puedo recuperar mi vida normal pero sin tomar riesgos”, explicó.

El regreso a la televisión

De esta manera, este lunes por la noche Cabak regresará a los estudios de América y se sentará en su silla en Polémica en el Bar. Mañana, martes, hará lo propio en La Jaula de la Moda, el ciclo de moda que conduce en la señal Magazine, y por último, el domingo de la semana próxima, volverá a conducir Dicen, pero que dicen en FM Milenium 106.7 FM

Una vez que esté activo al 100%, Cabak tendrá una reunión formal con las autoridades de América para ver si es viable la posibilidad de conducir un ciclo los fines de semana en esa pantalla, pero para eso tendrá que estar bien recuperado, ya que ese programa, InfoMagazine, tendrá entre cuatro o cinco horas de duración.