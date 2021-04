Violencia de género: la ex niñera de las hijas de Cinthia Fernández apuntó contra Matías Defederico

La guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico parece no tener fin. A las denuncias contra el futbolista por no pasar lo que le corresponde por cuota alimentaria o dejar sin obra social a sus hijas, se suma una nueva acusación. Ahora, la “angelita” acusa a su expareja de violencia de género.

De espaldas y sin revelar su identidad, la exniñera de Charis, Bella y Francesca, las hijas de Cinthia, contó cómo era la convivencia familiar y aseguró ser testigo del maltrato del deportista.

“Dos episodios viví en los que el reaccionó mal. En realidad nunca lo vi tranquilo. La trataba muy mal a Cinthia, la insultaba, le decía un montón de cosas, la rebajaba como madre y como mujer”, comentó la exempleada este lunes en Los ángeles de la mañana.

Tras asegurar que trabajó para la familia durante cinco años, la mujer relató un episodio que ocurrió cuando estaban viviendo en Chile. “Un día salieron a tomar un helado, las nenas ya estaban durmiendo. El volvió muy enojado. Cuando cerraron la puerta de la pieza empecé a escuchar griterío, insultos, golpes. De repente se fue y dijo: ‘después vengo’. Voy a la habitación y ella estaba llorando con el pie lastimado. En ese momento la quise acompañar a la clínica pero ella no quiso por miedo”, recordó.

“Yo hablaba mucho con ella, le explicaba mi experiencia. Yo también sufrí violencia de género y es horrible. Le decía que no podía seguir así”, contó la exempleada, aunque en su momento Fernández decidió no hacer nada para preservar a sus hijas. “Que no venga a decir que nunca tuvo reacciones malas. Él todo el tiempo se enojaba y le decía cosas a ella. Me pone mal porque la quiere tratar de mentirosa y no es así. Hasta su propia familia lo sabe y lo tapan. Las nenas también se daban cuenta de que él trataba mal a su madre”, concluyó.

LA NACION