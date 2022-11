Humor: la oposición se reúne en la Federación de Box y Cristina se sube al ring

escuchar

Cada vez falta menos para la Navidad -aunque usted no lo crea- pero todo eso de “Noche de Paz, noche de Amor” no corre para la oposición. Si no, pregúntenle a Patricia Bullrich, que al mejor estilo El Chavo del 8 le dijo a Felipe Miguel que, la próxima vez que se metiera con ella le iba a “romper la cara”. Todavía los analistas políticos no saben bien qué quiso decir, pero generó revuelo en Juntos por el Cambio, que ya está averiguando para reunirse en la Federación de Box.

Si de bajar las tensiones se trata, reapareció Cristina Kirchner luego del intento de magnicidio que sufrió hace tres meses. Durante un acto en Pilar, decidió dedicarle algunas palabras de aliento a Alberto Fernández, que en paralelo hizo su propia presentación pero nadie lo siguió con mucha atención. Ahí, Cristina aseveró: “El Gobierno tiene que terciar en la redistribución del ingreso, como lo hacíamos en nuestro gobierno”.

Sin embargo, no todo es política. Si no, miren lo que pasó en Formosa: el vicegobernador fue a un asado en la localidad de El Chorro -se llama así, no es chiste- y le robaron la carne. Terminaron improvisándole un guiso. ¿Quieren más? Un vecino de Nordelta se enojó con otro y le destruyó el auto a patadas. Es más temible el vecino que la AFIP.

En paralelo se conoció el tema del momento. El SIC le cantó a los jugadores del Newman que “tienen casa en La Barra” como una forma despectiva de referirse a ellos. Esa burla no la vimos venir.

¿Cómo termina la semana? Con la nueva sección de Argentina, no lo entenderías, sobre las fake news. Hay mucha cosa dando vuelta en las redes sociales, por eso le ponemos la lupa a cada dato y lo desmentimos en este humilde espacio.

